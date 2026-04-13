La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está en uno de sus momentos más tensos.

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La semana pasada se dieron muchos conflictos constantes, sanciones y decisiones inesperada. Por ejemplo, salió Eidevin López, por votación del público tras una pelea que tuvo con Alejandro Estrada.

Después de ese episodio los concursantes se pusieron turbios. Por eso, la producción del reality tomó una medida drástica que fue implementar la votación en negativo.

En esta ocasión el público votó para eliminar, no para salvar. Como consecuencia, los 11 participantes quedaron automáticamente en riesgo.

Durante la gala del domingo 12 de abril, los concursantes enfrentaron la sala de eliminación bajo una tensión máxima.

El público tomó la decisión final y determinó que Karola debía abandonar la competencia con un 67,26% de los votos negativos, convirtiéndose en la eliminada de la semana.

Asimismo, Karola dejó en la placa de nominados a Alejandro Estrada.

Estos son los participantes que quedan en competencia en La casa de los famosos Colombia

Juancho Arango

Aura Cristina Geithner

Campanita

Mariana Zapata

Valentino Lázaro

Tebi Bernal

Beba

Alexa

Juanda Caribe

Alejandro Estrada