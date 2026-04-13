Karol G hizo historia en Coachella 2026, el pasado domingo 12 de abril en el Empire Polo Club en Indio, California (Estados Unidos), al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival, ofreciendo un show espectacular centrado en el orgullo latino, la cultura colombiana y su era “Tropicoqueta”.

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El espectáculo de la artista duró casi dos horas, en el que interpretó éxitos como “TQG”, “Provenza” y “Amargura”, destacando por una puesta en escena inmersiva con temáticas de naturaleza, fuego, entre otros elementos.

Su actuación se consolidó como un momento significativo para las mujeres latinas en la música global.

En cuanto al escenario, este se transformó en una inmensa cueva, con pirotecnia y coreografías de alto nivel. Asimismo, la cantante paisa dedicó un momento emotivo a la comunidad latina, vistiendo colores que hacían alusión a Colombia y destacando la resiliencia de la comunidad inmigrante.

La cantante debutó, junto a Greg González, con una nueva canción llamada Cigarettes After Sex, y presentó versiones nuevas de sus temas, incluyendo mariachis.

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A pesar del ligero retraso inicial, el concierto de Karol G fue un triunfo total, entregando un espectáculo inmersivo de casi 30 canciones que celebraron la identidad latina, que era el centro de su show.