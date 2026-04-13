En la madrugada de este lunes 13 de abril se registró un ataque sicarial en el municipio de Sabanalarga. El hecho dejó dos personas fallecidas.

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De acuerdo a las autoridades, el ataque se presentó en el interior de una vivienda, a la 1:10 a. m., en el corregimiento de Gallego, donde una pareja fue sorprendida a bala por un sujeto desconocido.

Según testigos, el agresor huyó del lugar en una motocicleta, en la que lo esperaba su cómplice.

Las víctimas fueron identificadas como Yonger Enrique Blanco Angulo, de 30 años de edad, y Yuliana Isabel Ramírez Pineda, de 29 años, quienes eran pareja sentimental, y fallecieron en el lugar de los hechos.

“Unidades de vigilancia, junto con personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), adelantan las labores investigativas y de recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables”, se lee en el comunicado de la Policía.

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Asimismo, las autoridades realizaron un despliegue especial de patrullajes y actividades operativas en la zona, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con los responsables de estos crímenes, a través de la línea 123 o comunicándose con la patrulla policial más cercana.