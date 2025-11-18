Bangkok se prepara para vivir uno de los momentos más importantes del Miss Universo 2025. Este miércoles 19 de noviembre, en el Impact Challenger, se realizará la competencia preliminar, una etapa clave donde más de 110 candidatas desfilarán en traje de baño y de noche para buscar su cupo entre las semifinalistas del certamen número 74.

El evento comenzará a las 7:00 p. m. en Tailandia, mientras que en Colombia podrá verse desde las 7:00 a. m. a través del canal oficial de YouTube del concurso. Telemundo también transmitirá momentos destacados y hará un seguimiento especial a las candidatas latinoamericanas, que cada año despiertan gran interés entre los seguidores.

La preliminar es uno de los filtros más importantes del certamen. Allí, el jurado evalúa la presencia escénica, la seguridad, el manejo en pasarela y la forma como cada candidata se proyecta ante las cámaras. Es una presentación que influye de manera decisiva en la selección de las 30 finalistas que competirán por la corona el próximo 20 de noviembre.

En este escenario, la colombiana Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025, llega como una de las figuras más mencionadas en las conversaciones previas al evento. Aunque la preliminar aún no se ha llevado a cabo, su preparación en Bangkok ha generado comentarios positivos entre expertos y seguidores.

Con 1,78 metros de estatura, una figura armónica y un porte que llama la atención, Vanessa se ha convertido en una de las candidatas que el público espera ver gracias a su destacada pasarela en traje de baño el pasado viernes.

Vanessa también ha construido una imagen sólida en redes sociales, donde promueve un estilo de vida saludable y activo. Ha participado en campañas deportivas y ha llevado un mensaje constante sobre bienestar, disciplina y autocuidado, aspectos que hoy la acompañan en el certamen universal.

La expectativa sobre su presentación es alta. Muchos analistas de concursos han incluido su nombre en sus listas de favoritas gracias a su preparación, elegancia y su forma de proyectarse.