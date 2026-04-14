El exarquero René Higuita compartió a través de su cuenta en X la despedida de su padre, Juan Antonio Zapata, con palabras muy emotivas.
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En su publicación, habló de todo destacó que el perdón no es para quien se va, sino para quien se queda. “Hoy despido a mi padre, no desde el rencor, sino desde la paz”
“Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón. Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores. Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor aunque llegue tarde sigue siendo amor”, escribió.
Higuita explicó que, pese a las dificultades vividas con su padre, logró reencontrarse con él desde una mirada más madura. Ese proceso le permitió entender que los errores hacen parte de la condición humana y que el amor puede persistir incluso después de momentos difíciles.
“Hoy se va mi padre, pero no se va la lección. Se queda conmigo y con todos los que necesiten escuchar esto: sí se puede perdonar. Incluso cuando dolió profundo. Sí se puede sanar, incluso cuando parecía imposible”, detalló.
Y es que Higuita tuvo momentos inolvidables, como su participación en el Mundial de Italia 1990 con la Selección Colombia y su papel clave en el título de Copa Libertadores de 1989 con Atlético Nacional.
A esto se suma su icónica jugada del “escorpión”, una acción que lo convirtió en una figura mundial por su estilo arriesgado y diferente.
Actualmente vinculado a Atlético Nacional como entrenador de arqueros. “Porque al final, el perdón no es un regalo para quien se va, es libertad para quien se queda”, finalizó.