El ingreso de Aída Victoria Merlano al reality digital ‘La Mansión VIP’ representa un giro importante en su carrera como creadora de contenido. Desde el primer momento, el programa ha despertado gran interés entre los usuarios, quienes pueden seguir en tiempo real, las 24 horas del día, cada una de sus acciones a través de YouTube.

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Asimismo, su llegada no solo aumentó la expectativa de sus seguidores, sino que también impactó la dinámica dentro del reality. Este formato, que comenzó el pasado domingo 12 de abril, reúne a varias figuras del entretenimiento digital en un espacio donde deben enfrentar retos, nominaciones y decisiones del público en medio de una convivencia intensa.

La transmisión abierta y gratuita ha sido clave para el rápido crecimiento de la audiencia, ya que permite a los espectadores participar activamente en el rumbo de la competencia. En esta edición, 16 participantes comparten bajo el mismo techo, entre ellos figuras reconocidas como Alfredo Adame y Niurka Marcos, ambos ampliamente conocidos en el ámbito del espectáculo latino.

Inspirado en formatos populares como ‘La casa de los famosos’ y ‘Gran Hermano’, el reality plantea una competencia que se extiende por cerca de un mes. Durante ese tiempo, los concursantes buscan quedarse con un premio que supera los 400 millones de pesos.

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Por otro lado, a diferencia de otros programas similares, este no requiere suscripción para acceder al contenido. La transmisión continua mediante el canal de YouTube HotSpanish Vlogs permite observar en detalle las alianzas, conflictos y estrategias que surgen entre los participantes. Además, las jornadas suelen cerrar con galas principales hacia las 8:00 de la noche, momento en el que se anuncian decisiones clave y se definen los nominados.

Dentro de este contexto, la barranquillera destaca por su experiencia mediática y su capacidad para generar conversación en redes sociales. Su estilo directo y el respaldo de su comunidad digital podrían influir tanto en la convivencia interna como en la opinión del público, que tiene la última palabra sobre quién permanece en el programa.

Antes de su ingreso, la influencer dejó ver parte de su estrategia al compartir el mensaje: “que nadie sepa tu siguiente movimiento”, lo que sugiere que manejará un perfil reservado dentro del juego.

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Las reacciones no se hicieron esperar, y sus seguidores rápidamente expresaron su apoyo con comentarios como: “Esta mujer hace todo calladita y le va muchísimo mejor”; “con la salida de Karola ahora nos tocó irnos a apoyar a Aida Victoria”; “esta mujer es una máquina de hacer plata, lo que hace un hijo mija”, entre otros.

Finalmente, sus seguidores deberán seguir atentos a su desempeño en el reality para ver si logra avanzar hasta la final.