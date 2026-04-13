Luego de varios días en silencio, Eidevin López reapareció públicamente para hablar sobre su salida de La casa de los famosos, uno de los momentos más virales de la actual temporada.

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El exparticipante concedió una entrevista al programa La Corona TV, donde explicó cómo han sido sus días fuera del reality y cómo ha manejado el impacto de su expulsión.

Según relató, tras abandonar la competencia permaneció incomunicado durante varios días, sin acceso a su celular, lo que le impidió conocer de inmediato la reacción del público frente a lo sucedido.

Captura de pantalla Alejandro Estrada y Eidevin López en La casa de los famosos

“Gracias por el cariño que me han brindado. Tocó salir, no de la mejor manera, pero son cosas que se deben aprender”, expresó.

Su salida se dio luego de un fuerte enfrentamiento con Alejandro Estrada, con quien protagonizó una discusión que escaló hasta el contacto físico, situación que desencadenó su eliminación del programa.

El episodio generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores del reality votaron para eliminarlo.

A pesar de la polémica, Eidevin aseguró sentirse agradecido tanto con quienes lo apoyaron como con quienes lo criticaron: “A los que me tienen en la mala también los amo. Hay corazoncito para todos”, afirmó.