No fueron discursos para el bostezo. Ramón Jesurun, Alejandro Domínguez y Gianni Infantino esbozaron palabras que mantuvieron concentrados y entretenidos a los presentes en el evento de inauguración del Centro de Alojamiento de las selecciones Colombia, en Barranquilla.

Alejandro Char, alcalde de ‘Curramba’, recibió elogios de los tres dirigentes del fútbol por el crecimiento de la ciudad y sus planes a futuro. Pero el burgomaestre no fue el único que salió feliz y orgulloso de este acto de apertura. El presidente de la Fifa y el presidente de la Conmebol le lanzaron flores a la gestión del máximo dirigente del balompié colombiano.

“Ramón Jesurun ha sido lo mejor que le pudo pasar al fútbol colombiano”, sentenció Infantino después de empezar su discurso saludando al mandatario local, a su padre Fuad Char y a las leyendas del fútbol, especialmente a Francisco Maturana y René Higuita.

“Los hombres pasamos, pero las obras, la mentalidad y el trabajo se quedan. Ramón es un ejemplo para todos”, agregó el jerarca del fútbol universal.

Infantino, que resaltó que se encuentra a colombianos en cualquier rincón del mundo (“siempre hay alguno”), consideró que el nuevo hotel para los combinados nacionales es un símbolo que sirve de ejemplo para el resto de federaciones.

“Todo está hecho para que se pueda intentar ganar. Este alojamiento es un símbolo de una ciudad y un país proyectado al futuro. Tenemos que creer todos”, afirmó el suizoitaliano.

“Ramón, como miembro del consejo de la FIFA que eres, te agradezco por estas instalaciones porque son un ejemplo para el mundo”, añadió.

La cabeza visible de la rectora del balompié mundial destacó: “Los fondos los damos a todas las federaciones, pero no todos hacen las mismas obras en todos los países, y hoy inauguramos este hotel cinco estrellas, siete estrellas, no sé cuántas estrellas podemos darle. Es más que un alojamiento, es un símbolo y orgullo de una ciudad y de todo el país”.

“Este centro es uno de los mejores del mundo, claro que le va a dar la oportunidad a todos de entrenarse y enfocarse en el fútbol, pero más que esto demuestra a todos, jugadores y aficionados, a todos, cuál es la ambición de Colombia y Sudamérica”, puntualizó.