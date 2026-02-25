Las celebridades del fútbol adornaron ayer la inauguración del hotel de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.
Gianni Infantino está encantado con el Centro de Alojamiento de las selecciones Colombia en Barranquilla. pic.twitter.com/rS3BiGIfG2— Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 24, 2026
No solo Gianni Infantino, presidente de la Fifa, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y ‘el Chiqui’ Tapia (presidente de la AFA) brillaron en el evento realizado en la sede deportiva de la FCF. También estuvieron técnicos como Néstor Lorenzo, Francisco Maturana, Reinaldo Rueda Piscis Restrepo y César Torres.
De los jugadores históricos dijeron presentes René Higuita, Faryd Mondragón, Faustino Asprilla, Víctor Pacheco, Luis Amaranto Perea y Carlos Bacca, actual delantero del Junior.
Así es el hotel de la selección Colombia en Barranquilla: “Esta es una concentración absolutamente integral, un orgullo para nuestro fútbol”
Por el lado dirigencial estuvieron Fuad Char Abdala, Antonio Char, el alcalde Alejandro Char, Mario Zuluaga (presidente de la Dimayor), Hernán Yunis, Ciro Solano (presidente del Comité Olímpico Colombiano), Álvaro González Álzate, además de los presidentes de todos los clubes del FPC.
René Higuita, uno de los invitados de honor de la FCF a la inauguración del hotel en la sede deportiva en Barranquilla. pic.twitter.com/d8OR5F1oJo— Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 24, 2026
Y en representación del guajiro Luis Díaz, referente de la Selección, estuvo su padre, ‘Mane’ Díaz.
Fuad Char Abdala— Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 24, 2026
Accionista de Junior pic.twitter.com/nT0wbXylVS
‘Mané’ Díaz— Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 24, 2026
Padre de Luis Díaz pic.twitter.com/ZRYGG64VZn
Carlos Mario Zuluaga— Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 24, 2026
Presiente de la Dimayor pic.twitter.com/JZuhO1ZwTy