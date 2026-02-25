Compartir:
Por:  William González Badillo

Las celebridades del fútbol adornaron ayer la inauguración del hotel de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

No solo Gianni Infantino, presidente de la Fifa, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y ‘el Chiqui’ Tapia (presidente de la AFA) brillaron en el evento realizado en la sede deportiva de la FCF. También estuvieron técnicos como Néstor Lorenzo, Francisco Maturana, Reinaldo Rueda Piscis Restrepo y César Torres.

‘Chiqui’ Tapia, Alejandro Domínguez, Gianni Infantino, Ramón Jesurun y Alejandro Char.

De los jugadores históricos dijeron presentes René Higuita, Faryd Mondragón, Faustino Asprilla, Víctor Pacheco, Luis Amaranto Perea y Carlos Bacca, actual delantero del Junior.

Así es el hotel de la selección Colombia en Barranquilla: “Esta es una concentración absolutamente integral, un orgullo para nuestro fútbol”

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDOFaustino Asprilla.

Por el lado dirigencial estuvieron Fuad Char Abdala, Antonio Char, el alcalde Alejandro Char, Mario Zuluaga (presidente de la Dimayor), Hernán Yunis, Ciro Solano (presidente del Comité Olímpico Colombiano), Álvaro González Álzate, además de los presidentes de todos los clubes del FPC.

Y en representación del guajiro Luis Díaz, referente de la Selección, estuvo su padre, ‘Mane’ Díaz.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDOFuad Char Abdala.
JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDORené Higuita.
Los técnicos Reinaldo Rueda y ‘el Piscis’ Restrepo.
Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia.
Carlos Bacca y Faryd Mondragón.