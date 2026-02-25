Las celebridades del fútbol adornaron ayer la inauguración del hotel de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

Gianni Infantino está encantado con el Centro de Alojamiento de las selecciones Colombia en Barranquilla. pic.twitter.com/rS3BiGIfG2 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 24, 2026

No solo Gianni Infantino, presidente de la Fifa, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y ‘el Chiqui’ Tapia (presidente de la AFA) brillaron en el evento realizado en la sede deportiva de la FCF. También estuvieron técnicos como Néstor Lorenzo, Francisco Maturana, Reinaldo Rueda Piscis Restrepo y César Torres.

‘Chiqui’ Tapia, Alejandro Domínguez, Gianni Infantino, Ramón Jesurun y Alejandro Char.

De los jugadores históricos dijeron presentes René Higuita, Faryd Mondragón, Faustino Asprilla, Víctor Pacheco, Luis Amaranto Perea y Carlos Bacca, actual delantero del Junior.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Faustino Asprilla.

Por el lado dirigencial estuvieron Fuad Char Abdala, Antonio Char, el alcalde Alejandro Char, Mario Zuluaga (presidente de la Dimayor), Hernán Yunis, Ciro Solano (presidente del Comité Olímpico Colombiano), Álvaro González Álzate, además de los presidentes de todos los clubes del FPC.

René Higuita, uno de los invitados de honor de la FCF a la inauguración del hotel en la sede deportiva en Barranquilla. pic.twitter.com/d8OR5F1oJo — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 24, 2026

Y en representación del guajiro Luis Díaz, referente de la Selección, estuvo su padre, ‘Mane’ Díaz.

Fuad Char Abdala

Accionista de Junior pic.twitter.com/nT0wbXylVS — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 24, 2026

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Fuad Char Abdala.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO René Higuita.

‘Mané’ Díaz

Padre de Luis Díaz pic.twitter.com/ZRYGG64VZn — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 24, 2026

Los técnicos Reinaldo Rueda y ‘el Piscis’ Restrepo.

Carlos Mario Zuluaga

Presiente de la Dimayor pic.twitter.com/JZuhO1ZwTy — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 24, 2026

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia.