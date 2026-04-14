La humedad en las paredes es un factor muy frecuente en las casas, y puede evidenciarse a través de la pintura levantada, manchas oscuras, olor fuerte o marcas que recién se ven cuando se corre algún mueble.

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Sin embargo, existe un truco casero que sirve para detectar estas filtraciones antes de que sea demasiado tarde. Los expertos señalan que pegar papel aluminio en las paredes sirve para hacer un primer diagnóstico antes de recurrir a arreglos más costosos.

Cabe señalar que el papel aluminio no se utiliza para absorber la humedad ni para resolver el problema, sino que ayuda a identificar de dónde viene.

¿Cómo funciona el truco del papel aluminio?

Lo primero es conseguir un pedazo de papel aluminio y cinta adhesiva, luego pegarlo, sellando bien los bordes, en algún punto de la pared donde usted considere que pueda haber humedad.

El papel debe quedar bien tensionado y en contacto con la pared, sin arrugas, roturas ni entradas de aire. De esta manera, el aluminio crea una zona aislada y bloquea la evaporación de agua en esa área.

Esto permite ver si aparece agua o condensación y, según el resultado, usted ya puede hacer un diagnóstico para resolver el problema de la humedad.

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Los expertos recomiendan dejarlo pegado entre 24 y 48 horas. Después de este tiempo, hay que retirarlo y revisarlo: si hay agua del lado que estuvo en contacto con la pared, se trata de una señal de que la humedad viene de afuera.

Indican que pudiera tratarse de una filtración o un ingreso de agua desde alguna fisura, cañería o falla de impermeabilización.

En cambio, si hay condensación o gotas de agua que encima del papel aluminio, es decir, en la parte que estuvo en contacto con el aire, el problema se encuentra dentro del hogar.