El pasaporte es uno de los documentos que contiene información importante y confidencial, por ello la seguridad de nuestros documentos de identidad debería ser la prioridad, ya que se ha pasado del plano físico al digital.

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Hay un truco que se ha vuelto viral entre los viajeros frecuentes, y es envolver el pasaporte con papel aluminio ¿Para qué sirve esto? Según expertos en ciberseguridad, esto ayuda a prevenir el robo de datos, gracias al material del aluminio.

La mayoría de los pasaportes modernos son biométricos o electrónicos, pues contienen un chip de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) que almacena su foto, nombre, fecha de nacimiento y otros datos. El inconveniente surge porque estos pueden ser vulnerados.

Sin una protección adecuada, un ciberdelincuente podría “escanear” su información, incluso con un lector RFID de bajo costo, pasando cerca de su mochila o bolsillo en aeropuertos o terminales concurridas. En el mundo de la seguridad, a esta acción se la conoce como ‘skimming digital’.

En ese sentido, el papel aluminio actúa como un tipo de aislante o ‘jaula de Faraday’, un contenedor recubierto de metal conductor que bloquea los campos eléctricos externos.

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Al usar este papel como cobertor del pasaporte, se estaría creando una barrera que evita el acceso de sus datos personales a los ciberdelincuentes.

Para quienes buscan una solución más duradera o con estética, existen bolsas con bloqueo RFID integradas que cumplen la misma función que el papel aluminio pero con mayor resistencia.