Para Jorge Cadena ir a Cartagena por primera vez como realizador tras haber sido seleccionado en dos ocasiones es una forma peculiar que tiene la vida en regresarlo al origen, al Caribe.

En la edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), el realizador barranquillero es el eje de la ‘Muestra Suiza’, un espacio donde se proyectan seis de sus cortometrajes y que permite ver, en conjunto, el mapa de su búsqueda cinematográfica.

La presencia de Cadena en esta sección responde a una alianza entre el festival y Swiss Films, pero también al momento que atraviesa su carrera.

Lo que verá el público en Cartagena no es una obra uniforme, sino un proceso. Cadena lo define como una exploración que atraviesa el documental, el cine experimental y el ensayo.

“Se va a encontrar con una obra de búsqueda… un cine que roza muchas veces con el documental, que busca desde lo personal”, explica en conversación con EL HERALDO.

Esa búsqueda, sin embargo, no es errática. Vista en conjunto, revela constantes: una manera de encuadrar, de montar, de insistir en ciertas preguntas.

“Cuando los veo todos juntos, de verdad que veo que tengo unas preguntas en las que insisto… Visualmente tiene coherencia”, dice.

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Entre esas constantes aparecen elementos como el agua y el viento, que atraviesan su filmografía como signos casi invisibles.

“El viento… es un elemento invisible que solamente se puede ver a través de otra cosa. Creo que es un elemento que se repite también en la obra”, señala.

Aunque su cine ha viajado por países como India o Georgia, el Caribe sigue siendo un punto de anclaje. Incluso en contextos lejanos, Cadena reconoce gestos familiares. “De alguna manera conecta con los gestos, con una manera de vivir de Barranquilla o del Caribe colombiano”, afirma sobre uno de sus trabajos rodados en Europa del Este.

Uno de los momentos clave de su trayectoria reciente ha sido Flores del otro patio, cortometraje que ha recorrido más de 150 festivales y ha obtenido 24 premios. Pero más allá de los reconocimientos, el director destaca su impacto en el público local.

“Para mí fue más importante esa experiencia de conexión en la Cinemateca del Caribe con tres funciones, llenas de seguido, que muchos otros reconocimientos.

La película, profundamente arraigada en el lenguaje y la cotidianidad del Caribe, terminó abriendo nuevas rutas.

Rumbo al largometraje

De hecho, Flores del otro patio funciona como punto de partida para su primer largometraje, Malestar Tropical. El proyecto busca expandir las tensiones y personajes del corto hacia una narrativa más amplia. “Queremos llevarla más lejos, desarrollar esos personajes, esa resistencia”, explica.

El largometraje, que se rodaría a inicios de 2027 entre Barranquilla y La Guajira, mantiene una lógica colectiva en su construcción. El guion, que se ha tejido a 8 manos con el destacado guionista Jacques Toulemonde; la guionista y actriz, Juana del Río; la escritora y socióloga, Li Aparicio y el propio Jorge Cadena, se transforma en contacto con los actores. “Cuando lo leo con los artistas… se transforma en lenguaje, en gestos”, dice.

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Esa dinámica rompe con esquemas tradicionales y convierte la película en un proceso vivo.

Sin embargo, levantar Malestar Tropical no ha sido fácil. Cadena habla abiertamente de las dificultades para financiar una historia protagonizada por identidades diversas. “Es una batalla… cuando una película no es actuada por un heterosexual blanco, todo comienza a complicarse”, afirma. Aun así, el proyecto ha logrado posicionarse en espacios clave de la industria, con premios en escenarios como San Sebastián y Ventana Sur, además de despertar interés en ser distribuida en países de Europa.

“Lo que quiero es que me den plata para hacer la película”, dice entre risas, sin rodeos.

En Cartagena, mientras tanto, lo que está en juego es otra cosa: el encuentro con el público. Será la primera vez que Cadena acompañe una proyección en el festival, tras haber sido seleccionado en ocasiones anteriores sin poder asistir. La experiencia, admite, tiene algo de exposición íntima. “Es como revelarte y mostrar tu intimidad a tu gente”.