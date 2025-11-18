La reina vallecaucana residía en Bogotá, trabaja en una consultora de moda y belleza. En la capital adelantaba su preparación con el objetivo de participar en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena, tradicionalmente celebrado en la primera quincena de noviembre.

María Antonia Mosquera Carvajal, nacida en Cali, tenía 24 años y una estatura de 1,81 metros. Disfruta de la moda, cantar y componer. “Tutu”, como la llaman sus allegados, ha obtenido su título en Administración de Empresas en el CESA, con énfasis en Sostenibilidad Empresarial. Además, realizó un diplomado en el Vogue College of Fashion, en Madrid, formación que le permitió construir una sólida comunidad digital enfocada en moda y estilo de vida.

Parte de su proyecto de vida, según solía expresar, consiste en inspirar a mujeres a través de sus redes sociales, motivándolas a trabajar por sus metas. Recordaba que había comenzado con solo un celular y un trípode, y que para entonces era embajadora de marcas que jamás imaginó representar a su edad.

Desde pequeña había sentido una afinidad especial por la música, lo que la llevó a estudiar piano. También toca guitarra, instrumento que aprendió de manera autodidacta. La música se convirtió con el tiempo en su pasatiempo favorito, al punto de componer e interpretar sus propias canciones, seis de las cuales podían escucharse en su perfil de Spotify “Tutu Mosquera”. Su canción favorita, Otro beso, se acercaba a las 200.000 reproducciones. Otra de sus pasiones era el baile, especialmente la salsa, ritmo emblemático de Cali.

María Antonia es egresada del Colegio Bolívar, habla inglés y siempre manifestó tener claridad en sus metas. Para ella, su familia es su principal pilar: quienes la acompañan, apoyan y fortalecen en cada una de sus decisiones. Expresó también su deseo de seguir creciendo en redes, abrir espacios de conexión femenina y, más adelante, emprender en el sector de la moda junto a Mariana, una de sus hermanas.

Sus hermanos Mariana, Paulina, Federico y Sebastián junto con sus padres, se prepararon para acompañarla a Cartagena, formando una verdadera tropa familiar que le haría barra durante el certamen.

Para Andrea Vélez, directora ejecutiva de Combelleza, María Antonia es una joven bella, con un perfil sólido y comprometido con el empoderamiento femenino. Su amor por la música y el baile la convertían en una caleña auténtica y carismática, cualidades que, según ella, le permitirían destacarse ampliamente en el reinado.

Con su imponente estatura, sus ojos color miel, su larga cabellera rubia, su faceta artística y su proyecto de vida centrado en construir comunidad alrededor del logro de metas, María Antonia llegó fortalecida y lista al Concurso Nacional de Belleza 2025.

Y así fue, terminó llevándose la corona del Concurso Nacional de Belleza 2025, consolidándose como Señorita Colombia. La Virreina Nacional resultó ser Valentina Olano, Señorita Atlántico, quien también tuvo una destacada participación en el certamen.