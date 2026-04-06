Zharick Dayan Cásseres Fuentes, representante del corregimiento de San Antonio, en San Onofre, fue elegida la noche del Domingo de Resurrección como Reina del Sol y del Mar en la edición 34 que se realizó en El Rincón del Mar.

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Sus atributos físicos, cualidades y entusiasmo la hicieron merecedora de la corona, y desde los inicios del certamen se perfiló como la más favorita del público nativo y visitante que llegó a El Rincón del Mar a deleitarse en esta Semana Santa de las bellezas naturales.

Como virreina del festival fue elegida Sharol Milet Caraballo Blanco, del corregimiento Bocacerrada; la primera princesa es la del corregimiento Berlín, Mayerlin Mendoza Fuentes; la segunda princesa es Paola Estrada Díaz, de El Rincón del Mar y la tercera princesa es María José González Blanco, de la zona urbana de San Onofre.

Cortesía Alcaldía de San Onofre

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El certamen incluyó desfile en traje de baño, traje artesanal, de balleneras y prueba de talento. En este último se destacaron las candidatas así: primer puesto para el corregimiento de Bocacerrada, Sharol Milet Caraballo Blanco; segundo puesto el corregimiento de Berrugas , Glendys Fabiola Rojas Gómez, y el tercer puesto para el corregimiento El Rincón del Mar, Paola Estrada Díaz.

Durante los tres últimos días de la Semana Santa este Festival, que apoya la alcaldía municipal, logró captar la atención de cientos de nativos y turistas.

“Seguimos escribiendo nuevas historias en todos los eventos de nuestro querido San Onofre y lo hacemos con y desde el corazón”, sostuvo la alcaldesa Marta Cantillo Martínez.

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