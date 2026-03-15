Laura Fernanda Álvarez Ruiz, alcanza un nuevo título para el país en Miss Mesoamerica International, tras una destacada participación en el certamen celebrado en El Salvador.

Nacida en Cartagena del Chairá, Caquetá, Laura Fernanda Álvarez Ruiz es abogada, técnica en Contabilidad y Finanzas y estudiante de inglés. Se define como una mujer disciplinada, resiliente y comprometida, con una profunda convicción en la educación como motor de transformación social.

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Desde su designación como Señorita Colombia® Mesoamérica 2026, Laura se distinguió por su disciplina, preparación y carisma, hasta llegar a la edición #34 del certamen Miss Mesoamerica International 2026, donde se destacó en cada una de las etapas de la competencia, desfilando en Traje de Baño, Traje Nacional y Traje de Gala, cautivando al jurado y al público internacional.

En la Gala Final, la representante de Colombia fue elegida entre el Top 7 de la categoría Miss Mesoamerica, consolidándose como una de las favoritas del certamen y obteniendo finalmente el título de Virreina Mesoamerica International 2026. Recuerda.