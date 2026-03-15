En esta era digital, donde el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta para organizar casi todos los aspectos de la vida diaria, todavía hay quienes optan por algo mucho más simple como lo es anotar la lista del mercado en una hoja de papel.

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Para la psicología, esta elección puede reflejar ciertos rasgos en la forma de pensar y gestionar las tareas cotidianas.

Especialistas explican que el acto de escribir manualmente involucra procesos cognitivos que ayudan a fijar mejor la información. Al tomar un lápiz o bolígrafo y plasmar las ideas en papel, el cerebro participa activamente en la organización de los pensamientos.

Shutterstock/Shutterstock Especialistas explican que el acto de escribir manualmente involucra procesos cognitivos que ayudan a fijar mejor la información. Al tomar un lápiz o bolígrafo y plasmar las ideas en papel, el cerebro participa activamente en la organización de los pensamientos.

Por esta razón, muchas personas sienten que recordar lo que deben comprar resulta más fácil cuando lo han escrito previamente en una hoja, en lugar de guardarlo en una aplicación del celular.

Otro factor importante es la experiencia tangible. Tener la lista en la mano, marcar lo que ya se ha comprado o incluso doblar el papel son acciones simples que generan una sensación de control y orden.

Pexel Lista de mercado, mercado

Este tipo de comportamiento suele relacionarse con personas que disfrutan planificar sus actividades con calma, que prestan atención a los detalles y que prefieren métodos claros para mantener sus rutinas organizadas.

Asimismo, la preferencia por el papel también puede estar vinculada con la necesidad de reducir la exposición constante a la tecnología. Los teléfonos inteligentes suelen generar múltiples distracciones a través de notificaciones, mensajes y aplicaciones que compiten por la atención del usuario.

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En cambio, escribir en una hoja permite concentrarse únicamente en la tarea que se está realizando, sin interrupciones digitales.