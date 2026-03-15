El momento llegó. Ya no valen las predicciones ni los premios previos. Esta noche se entregarán los anhelados premios Óscar que en su edición 98 se presenta como una gala inusualmente abierta y cargada de suspenso, salvo en una o dos categorías.

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La lista de nominados la lidera Sinners, de Ryan Coogler, con 16 candidaturas, y Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con 13, quienes protagonizarán una verdadera lucha de titanes en medio de la incertidumbre.

“Este año parece ser más emocionante en términos de lo que comúnmente se llama una carrera”, dice Pete Hammond, columnista de premios y principal crítico de cine del medio especializado Deadline.

La razón se debe a que los galardones de sindicatos, críticos y academias internacionales han repartido sus reconocimientos más altos a diversos filmes y actuaciones, alimentando la sensación de que casi cualquier resultado es posible cuando se abran los sobres este 15 de marzo.

Aunque en un inicio la cinta de Anderson parecía dominar esta carrera tras haber ganado el galardón de mejor película en galas como los Globos de Oro, los Critics Choice Awards o los BAFTA, la última entrega de los premios de los Actores que entrega el Sindicato de Hollywood (SAG), cambió de último minuto la narrativa al coronar el elenco de Sinners como triunfadores de la noche.

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Aun así, Hammond considera que la película de Anderson es la elegida para coronar con el premio de mejor película en los Óscar.

“Creo que nunca había visto una cinta que tuviera una racha así: ganar prácticamente todo durante el año y luego llegar hasta los SAG y, de repente, perder”, explica el experto.

Desde su punto de vista, la comedia negra sobre un exrevolucionario en la búsqueda de su hija, que toca temas como el supremacismo blanco, el extremismo político o la migración en EE.UU., puede ganar porque “conecta con el espíritu del momento, y parece reflejar muchas de las cosas que están pasando ahora mismo”.

También prevé que Anderson, ganador del premio del Sindicato de Directores (DGA), se alce con la estatuilla a mejor dirección. Aunque Coogler podría convertirse en el primer director negro en recibir este galardón y tiene un talento innegable, considera que “los votantes no se sientan a pensar en esas cosas” al momento de emitir su voto.

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Algunas certezas

En su opinión, no es debatible que la ganadora en el apartado de mejor actriz será Jessie Buckley por el drama Hamnet: “No hay ningún indicio que haya recibido, de que ella no se llevará un Óscar. Es la única en las categorías de actuación por la que apostaría sin dudar”.

Por su parte, Timothée Chalamet, que con su interpretación en Marty Supreme había sido el favorito del inicio de la temporada tras ganar premios como los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, fue perdiendo fuerza en las últimas semanas y, en paralelo, Michael B. Jordan (Sinners) ganó terreno en galardones como los SAG.

El crítico explica que la más reciente controversia de Chalamet, en la que demeritó la ópera y el ballet en una entrevista, no afectó la opinión de los votantes, ya que se viralizó en redes después del cierre de la votación.

Sin embargo, señala que su actitud, que transmitía algo así como: “Merezco esto, realmente lo quiero, quiero ser un gran actor, esto es todo”, pudo restarle simpatía entre los votantes.

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Sobre su favorito, comenta: “Michael es un tipo elegante que se ha comportado de manera impecable durante su campaña”, aunque no descarta para nada posibles sorpresas con las destacadas actuaciones de Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon) y el brasileño Wagner Moura (El agente secreto).

Las de actor y actriz secundarios se encuentran en la misma volatilidad, pero considera que Amy Madigan (Weapons) se impondrá en el apartado femenino, y apuesta por Sean Penn (Una batalla tras otra) en el masculino.

Película internacional

Las predicciones de Hammond en la categoría internacional apuntan a la noruega Sentimental Value, que con sus nueve nominaciones refleja la potencia de la cinta en esta gala.

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Sin embargo, advierte que la carrera está más reñida de lo que parece: El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho también muestra fuerza con su nominación a mejor película y mejor dirección de casting.

Colombia presente

Pero sin duda uno de los momentos más preciados de estas nominaciones es con el fotógrafo colombiano Juan Arredondo, quien logró una nominación a Mejor corto documental gracias a su trabajo Armado con una cámara: Vida y muerte de Brent Renaud, junto a Craig Renaud.

También, en el apartado de Película internacional, en la cinta La voz de Hind, nominada a este galardón, el colombiano Juan Sarmiento fue su director de fotografía y podría también hacer parte de este posible triunfo.

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