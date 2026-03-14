Este domingo la Cinemateca del Caribe vivirá el estreno de la película colombiana ‘Corozo’, con la presencia del equipo de producción.

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La función será a las 2:00 de la tarde y habrá un conversatorio con el director Simón Elías, la productora barranquillera Lorena Villanueva y la actriz Marcela García.

La cinta, de 97 minutos de duración, tuvo su estreno mundial en el Chicgao Latino Film Festival. Además fue selección oficial del Colombian Film Festival de Nueva York, el Festival de Cine de Bratislava o el Cine Pobre Film Festival donde obtuvo una mención de honor.

La película narra cómo después de la muerte de su abuelo, Samir decide cumplirle el último deseo: llevar un misterioso objeto a un lugar en un puerto del caribe. En su viaje por la costa, conoce a Eva, una mujer que pone a prueba todas sus formas de ver la vida y con la que empieza a cuestionarse sobre el amor, la muerte, el tiempo y la felicidad. Recorriendo inspiradores paisajes, surge una conexión única entre estos dos jóvenes convirtiendo este simple viaje en el romance de sus vidas.

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Simón Elías es un actor y director colombiano que empezó trabajando desde muy joven delante y detrás de cámaras acumulando más de 15 años de experiencia en el medio.

Estudió Comunicación Social con énfasis en Publicidad y Producción Audiovisual en la Universidad Javeriana donde empezó también sus estudios de Artes escénicas que luego terminó en la American Academy of Dramatic Arts en Estados Unidos. Ha dirigido comerciales para Netflix y múltiples marcas nacionales, cortometrajes y videoclips.

Ha interpretado distintos personajes en series nacionales e internacionales como Manes y Los Billis para Prime Video y es el protagonista de Quicksand, película independiente estrenada el 2023 en Estados Unidos. Corozo es su primer largometraje como guionista y director.

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Lorena Villanueva es una directora y productora colombiana con más de una década de experiencia en la industria como Asistente de Dirección en series de televisión y largometrajes.

Completó su maestría en Dirección Cinematográfica en la escuela de cine Bande à Part en Barcelona y dirigió su primer cortometraje, Fuoco Fatuo, en Italia. De regreso en Colombia, dirigió y produjo dos cortometrajes más: Inés (ColFilmNY ‘21) y Los Restos de la Cama (Mejor Corto en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia ‘24, FICNOR ‘24, Cinema Palooza ‘24).

Actualmente se encuentra en postproducción de The Tide Inside, cortometraje que escribió, dirigió y produjo en Los Ángeles. Corozo fue su primera película como productora.

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En la actualidad, desarrolla el largometraje Teorema, seleccionado para el NALIP Accelerator ‘25, y se encuentra coescribiendo Gaira, su ópera prima como directora.