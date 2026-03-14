Hay historias que comienzan con un plan claro, pero la de la barranquillera Aurora Cossio empezó más bien con una intuición. Tenía unos ocho años cuando, haciendo fila con su padre para entrar al cine, vio el cartel de una película con una actriz vestida de rojo. Entonces lanzó una frase que, con los años, terminaría siendo una especie de profecía personal.

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“Le dije a mi papá: ‘Algún día me vas a ver ahí’. Yo quería estar en esa pantalla”, recuerda.

El cine no era un simple entretenimiento en su familia sino que era casi un ritual. Domingos enteros de maratones en salas de cine, viendo película tras película. Ese ambiente, dice, alimentó un deseo que ya estaba ahí: dedicarse al arte.

Psicóloga antes que actriz

Pero el camino no empezó por la actuación. Cossio se graduó en Psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue una decisión que, explica, respondió en parte al deseo de sus padres de que tuviera una formación académica sólida antes de lanzarse al mundo artístico.

Hoy lo ve como una ventaja. “Entender el comportamiento humano, las emociones y las intenciones detrás de las acciones te da herramientas enormes como actor”, explica. “No necesitas ser psicólogo para actuar, pero tener ese conocimiento ayuda muchísimo cuando construyes personajes”.

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Su formación académica terminaría convirtiéndose en una herramienta adicional para interpretar roles complejos.

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El salto al vacío

Apenas terminó la carrera, Cossio tomó una decisión que marcaría su vida: irse del país para formarse como actriz. Inicialmente pensaba estudiar en España. Pero el destino cambió en cuanto llegó a Roma. “Cuando llegué dije: yo de aquí no me voy”.

Tenía ciudadanía italiana por herencia familiar, pero casi ningún contacto en el país. Aun así decidió quedarse. Fue empezar desde cero. “Yo no conocía a nadie en Roma. No tenía claro qué iba a hacer, pero sabía que quería intentarlo”.

Durante más de una década construyó su carrera en Italia, formándose en academias como Michael Margotta Actor’s Center y Estudio Corazza, mientras empezaba a aparecer en producciones cinematográficas.

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Uno de sus primeros papeles protagónicos llegó con la película Faccio un salto all’Avana, en la que interpretó a Almadedios, un personaje central en la historia de un estafador cubano. La actuación le valió el premio Mirto d’Oro como mejor actriz extranjera en el festival de cine de Poggio Mirteto. Después participaría también en la comedia italiana Immaturi – Il viaggio, que fue un éxito de taquilla en ese país.

Regreso a Colombia

Tras once años en Italia, la actriz volvió temporalmente a Colombia para integrarse al elenco de la serie La Selección. También participó en producciones como La Reina del Sur y Verdad Oculta, dirigida por Jorge Alí Triana.

Pero su siguiente apuesta era aún más grande: instalarse en Estados Unidos. Llegó a Los Ángeles prácticamente sin contactos en la industria. “Todo el mundo quiere hacer esto aquí. Literalmente es hacer fila y esperar tu turno”.

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El inicio fue difícil. Castings constantes, pocos resultados y una pandemia que paralizó la industria justo cuando estaba intentando abrirse camino.

Aun así, logró un papel en la película The Ritual Killer, donde compartió créditos con Morgan Freeman y Cole Hauser.

2024 Ysa Perez/Cortesía Netflix Sofia Vergara, Karol G, Paulina Davila, Aurora Cossio attends Netflix's Griselda US Premiere on January 23, 2024, in Miami Florida.

Oportunidad llamada Griselda

El punto de inflexión llegó con la miniserie Griselda, protagonizada por Sofía Vergara y dirigida por Andrés Baiz. Cossio interpretó a Estella, un personaje clave dentro de la trama sobre la vida de la narcotraficante Griselda Blanco.

Curiosamente, el casting llegó en un momento en el que estaba a punto de abandonar Estados Unidos y regresar a Italia. “Yo ya estaba cansada. Había tenido una conversación muy honesta conmigo misma sobre si debía seguir o no”, recuerda.

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El papel fue la señal que necesitaba para quedarse. Desde entonces ha empezado a sumar nuevas apariciones en televisión, incluyendo participaciones en series estadounidenses.

Lo que viene

Actualmente la actriz trabaja en varios proyectos en desarrollo, entre ellos una serie y una película junto al actor colombiano Marlon Moreno.

También escribe una novela autobiográfica y desarrolla su propio proyecto cinematográfico.

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Mientras tanto, sigue manteniendo el mismo espíritu aventurero que la llevó primero a Roma y luego a Los Ángeles, con el que busca volver a Barranquilla y vivir nuevamente el Carnaval.