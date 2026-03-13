La moda juvenil sigue encontrando nuevos puntos con la música y la cultura urbana. En esta ocasión, la compañía Falabella presentó una colaboración con la artista barranquillera Aria Vega, quien participó en el desarrollo de una colección cápsula de 32 prendas pensadas para acompañar la temporada festivalera que inició este mes de marzo en distintas ciudades del país.

La propuesta se construye desde la identidad estética de la cantante, caracterizada por el brillo, espontaneidad y la frescura. Esa narrativa visual sin duda se proyecta en prendas que buscan conectar con una generación joven que entiende el vestuario como una herramienta de expresión individual y colectiva.

EL HERALDO conoció que Vega explicó que la colección nace de una visión personal sobre la relación entre ritmo y estilo. “Para mí la moda y la música van de la mano. Esta colección refleja y celebra esa energía libre y alegre que tenemos las costeñitas, y la idea de que cada persona pueda expresarse y brillar a su manera”, señaló la artista.

Prendas para el movimiento

La línea incorpora camisetas gráficas de siluetas relajadas, tops ajustados con acabados brillantes, faldas dinámicas y chaquetas ligeras que juegan con transparencias y superposiciones. También se incluyen vestidos cortos y piezas híbridas que permiten construir looks adaptables tanto a escenarios musicales como a contextos cotidianos.

“Uno de los elementos más visibles es el uso del mesh o malla translúcida, material que aporta textura y permite crear capas visuales sin recargar las prendas. A esto se suman ilustraciones exclusivas inspiradas en el universo creativo de Aria, así como combinaciones de textiles que generan contrastes entre brillo y opacidad”, explicó María Gutiérrez, encargada de la creación de esta cápsula.

Resaltó que el resultado es una propuesta que no busca replicar el estilo personal de Vega, sino ofrecer recursos para reinterpretarlo. Las prendas están diseñadas para mezclarse entre sí, facilitando la construcción de outfits que pueden evolucionar desde una jornada urbana hasta eventos como el festival Festival Estéreo Picnic.

Identidad y talento local

La colección también se centra en una estrategia de impulso al talento nacional. Según explicó Gutiérrez, la elección de Vega responde a su conexión con las audiencias jóvenes y a su posicionamiento como una figura emergente dentro de la escena musical colombiana.

“En definitiva la versatilidad de las prendas, permite transitar entre distintos escenarios de uso, lo que refuerza la idea de una moda funcional que acompaña las dinámicas actuales de consumo y estilo de vida”, anotó.

En los últimos años, la compañía ha desarrollado más de 20 colaboraciones con diseñadores y artistas del país, consolidando iniciativas como “Colombia Diseña”, un espacio orientado a visibilizar propuestas creativas locales y fortalecer el ecosistema de moda nacional.

Las prendas están disponible desde el 4 de marzo en la plataforma digital de la marca y en nueve tiendas físicas ubicadas en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

“En estos looks no pueden faltar los accesorios maximalistas, los complementos pueden ser flores grandes, aretes grandes, pulsos llamativos. También el calzado ‘tabi shoes’, que son estilo pezuña. A ella mostramos con cabello suelto y cabello recogido”, añadió.