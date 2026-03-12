El actor barranquillero Carlos Torres y la española Cayetana Guillén-Cuervo serán los encargados de conducir la ceremonia de los XIII Premios Platino, que se celebran el próximo 9 de mayo, y que premiarán a lo mejor del cine y las series en castellano y portugués, anunció este jueves la organización de los galardones.

La gala se celebrará en el Teatro Gran Tlachco en Xcaret en Riviera Maya (México). Sus presentadores toman así el testigo de Aislinn Derbez y Asier Etxeandía, maestros de ceremonia de anterior edición.

Carlos Andrés Torres es un actor colombiano con más de 18 años de trayectoria y a lo largo de su extensa carrera ha interpretando una amplia gama de personajes, que le han posicionado como uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana.

Fue protagonista en la nueva versión de la serie ‘Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca’, producida por Caracol TV, y formó parte del reparto de ‘Sed de Venganza’, una producción de Telemundo Internacional, y de la serie de Netflix, ‘Medusa’.

Cayetana Guillén-Cuervo por su parte, es periodista además de actriz, y atesora una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión en España. Procede de una destacada saga de actores: sus padres son Fernando Guillén y Gemma Cuervo.

La actriz lleva más de dos décadas al frente de Versión Española en la TVE, uno de los programas referentes en divulgación en la televisión del cine español e iberoamericano.

Guillén-Cuervo cuenta con numerosos éxitos televisivos como ‘El Ministerio del Tiempo’, que se ha convertido en un fenómeno mundial, y más de 30 películas en las que ha trabajado con directores como José Luis Garci, Ventura Pons, Moncho Armendáriz, Alfonso Albacete, Cesc Gay, Miguel Bardem y Pedro Almodóvar.

Entre los títulos con más nominaciones este año se encuentran las españolas ‘Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa y ‘Anatomía de un instante’, además de las argentinas ‘Belén’ y ‘El eternauta’.

EGEDA y FIPCA son organizadores de los galardones junto con el apoyo de la Federación de Academias del Cine Iberoamericano.