En la escena champetera existe un dúo que mantiene una conexión única, la cual incluso viene desde el vientre de su madre, se trata de “los gemelos fantásticos” Criss & Ronny, quienes vuelven a sacudir el género con el estreno de su nuevo sencillo Suelta mi mano.

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El tema combina sentimiento, ritmo y una interpretación intensa que conecta con quienes han tenido que tomar la difícil decisión de liberarse de relaciones o situaciones que frenan su crecimiento personal.

“Suelta, suelta, suelta mi mano porque esto no avanza mama/ esto no avanza como una balanza y eso no va, eso no va/ fui el culpable de dejar tus tardes grises y es mi culpa que ya no digas tu amo/ prometí un amor bonito mientras cruzaba los dedos, por eso te ruego que sueltes mi mano”, se les escucha en la introducción del tema a los gemelos que con esta propuesta demuestra que la champeta también puede contar historias profundas.

En su visita a la redacción de EL HERALDO, los artistas explicaron que la canción parte de una situación universal, inspirada en aquel momento en que alguien decide poner fin a una relación por el bien de ambos. “Suelta mi mano es una canción en la que un hombre le dice a una mujer, de manera muy gentil, que lo mejor es separarse porque seguir juntos solo va a lastimarlos más. Es una relación que ya se está despidiendo”, explicó Criss.

Josefina Villarreal Los gemelos Ronny y Criss en su visita a EL HERALDO.

Para los artistas, el mensaje puede verse desde ambos lados, quien decide soltar y quien termina siendo soltado. “A cualquiera le puede pasar, puede ser que tú le digas a alguien que suelte tu mano porque no puedes darle lo que espera, o que seas tú quien ama mucho y te suelten. Es una historia que le puede tocar a todo el mundo”, detalló Ronny.

‘Llaves’ de Luis Díaz

Durante su diálogo con esta casa editorial también recordaron su participación en el ‘desenguayabe’ del matrimonio de la estrella del fútbol colombiano Luis Díaz y Geraldine Ponce.

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Los artistas contaron que el encuentro con el jugador fue inesperado, pero terminó convirtiéndose en una amistad. “Gracias a esa fiesta hoy tenemos un amigo que se llama Lucho Díaz. Podemos hablar por WhatsApp, compartir música, es muy apasionado por la música, lo de su debut como cantante no es algo ocasional, él anda con un estudio portátil a donde quiera que viaja para ir grabando sus ideas”, afirmaron los gemelos