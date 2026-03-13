La cantante barranquillera Shakira volvió a emocionar a sus seguidores al compartir en redes sociales adelantos del videoclip de Algo Tú, la canción que lanzó el pasado 4 de marzo junto al artista colombiano Beéle.

El tema, que mezcla ritmos caribeños, era una de las colaboraciones más pedidas por los fanáticos de ambos cantantes. El interés creció aún más después de que coincidieran en una reversión de Hips Don’t Lie para una sesión exclusiva de Spotify, en la que también participó el músico británico Ed Sheeran.

Aunque hasta ahora solo se conoce un lyric video de la canción, el videoclip oficial ya fue grabado durante el Carnaval de Barranquilla, la celebración cultural más importante del país.

Lea: Premios Óscar 2026: FBI lanzó plan de seguridad por posible ataque con drones iraníes

A través de su cuenta de Instagram, Shakira publicó varias fotografías y videos del rodaje, realizado con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla. En las imágenes se observan escenas llenas de color y referencias culturales propias de la región.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el cambio de imagen de la artista. En las publicaciones aparece con largas trenzas rubias y un atuendo compuesto por un top oscuro con detalles de cuentas y un cinturón de cuero adornado con tiras y colgantes.

Detrás de cámaras

La cantante también compartió fragmentos del detrás de cámaras. En uno de los videos se le ve bailando danza del vientre junto a Beéle, mientras que en otro aparece sosteniendo una ponchera con frutas sobre la cabeza, un homenaje a las tradicionales palenqueras del Caribe colombiano.

Lea: Carlos Vives recibe premio a la Trayectoria en los Premios Dial Tenerife

Por ahora, ninguno de los dos artistas ha confirmado la fecha de estreno del videoclip. Sin embargo, los adelantos publicados en redes sociales han aumentado la expectativa de los seguidores, que esperan que el lanzamiento llegue en los próximos días o semanas.