El cantante Carlos Vives fue homenajeado este jueves 12 de marzo en la edición número 30 de los Premios Dial Tenerife, celebrados en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, en España. El artista recibió el galardón a la Trayectoria, un reconocimiento a sus más de 30 años de carrera y a su papel en la proyección internacional de la música colombiana.

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Durante la gala de los Premios Dial Tenerife, evento que destaca a artistas y agrupaciones de la música en español, Vives fue distinguido con el premio a la Trayectoria, un reconocimiento reservado para figuras con una amplia influencia en la industria musical.

El intérprete samario subió al escenario para recibir el galardón ante un público conformado por artistas y representantes del sector musical de distintos países hispanohablantes.

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La ceremonia tuvo lugar en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y reunió a varias figuras de la música latina en una de las celebraciones más tradicionales dedicadas a la música en español.

Desde España, Carlos Vives presentó en vivo un adelanto de su nuevo álbum

Durante la gala, el intérprete colombiano también ofreció una presentación en vivo en la que interpretó ‘Te Dedico’, el primer sencillo de su próximo álbum titulado ‘El Último Disco’.

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La actuación del artista fue uno de los momentos destacados de la noche y sirvió como adelanto del nuevo proyecto musical que prepara.

Vives asistió al evento acompañado por su esposa, la exreina y presentadora Claudia Elena Vásquez.

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Tras la entrega del reconocimiento, en redes sociales varios usuarios reaccionaron al homenaje con mensajes como: “Felicitaciones”, “qué capo”, “qué orgullo”, “excelente” y “un gran representante de Colombia”.

¿Quién es Carlos Vives?

A lo largo de su carrera, Carlos Vives ha sido considerado uno de los principales promotores de la música colombiana en escenarios internacionales.

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Su propuesta artística ha llevado ritmos tradicionales como el vallenato y la cumbia a públicos de distintos países, lo que le ha valido múltiples reconocimientos, entre ellos varios premios Grammy y Latin Grammy.

Además de su trayectoria musical, el artista también ha participado en iniciativas culturales y sociales orientadas a promover la identidad y el patrimonio del Caribe colombiano.

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Carlos nació en Santa Marta y comenzó su carrera artística en la televisión colombiana antes de consolidarse como uno de los músicos más influyentes de América Latina.

Su salto a la fama llegó en la década de 1990 con el álbum ‘Clásicos de la Provincia’, producción que marcó un punto de inflexión en el vallenato al incorporar elementos de pop y rock a los sonidos tradicionales.

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Desde entonces ha desarrollado una amplia discografía que incluye éxitos como ‘La Gota Fría’, ‘Fruta Fresca’, ‘Volví a Nacer’ y ‘La Bicicleta’, esta última en colaboración con Shakira y ganadora de un Latin Grammy.