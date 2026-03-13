La nominación de Shakira al Rock and Roll Hall of Fame para la edición de 2026 sigue generando reacciones dentro de la industria musical. Esta vez, el respaldo llegó de Nile Rodgers, legendario guitarrista de Chic y miembro del propio Salón de la Fama.

Rodgers, considerado una de las figuras más influyentes del pop y el funk a nivel mundial, destacó el impacto que la cantante barranquillera ha tenido durante casi tres décadas en la música global. Para el músico estadounidense, la trayectoria de la cantautora representa simbolizar el lugar que ha ganado la música latinoamericana en el escenario internacional.

“Shakira es una artista especial que ha llevado a Latinoamérica a los niveles más altos de éxito en todo el mundo durante casi 30 años. ¡Sería increíble verla convertida en la primera artista latina en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll!”, afirmó el productor.

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Un reconocimiento que marcaría historia

Las palabras de Rodgers llegan en un momento clave del proceso de selección del Salón de la Fama, que este año incluyó a Shakira por primera vez entre los nominados. La artista compite con figuras de distintas generaciones y géneros en una lista de 17 candidatos.

De lograr la inducción, la cantante colombiana no solo sumaría otro hito a su carrera, sino que también haría historia al convertirse en la primera mujer latina en ingresar al Rock & Roll Hall of Fame, uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical.

Desde sus primeros éxitos en los años noventa hasta sus recientes lanzamientos globales, Shakira ha construido una trayectoria que combina pop, rock, ritmos latinos y fusiones musicales que la han llevado a conquistar audiencias en múltiples idiomas.

Su impacto se refleja en ventas millonarias, premios internacionales y presentaciones en escenarios de todo el mundo. Precisamente ese alcance global es uno de los argumentos que, según Rodgers, justifican su lugar en la historia de la música.

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Así puede votar por ella

Como parte del proceso, el Salón de la Fama habilitó una votación global para los fanáticos de la música.

El sistema permite que cualquier persona participe a través del sitio oficial del Rock and Roll Hall of Fame.

Los usuarios deben registrarse en la plataforma oficial.

Cada persona puede emitir un voto por día.

La votación estará abierta durante varias semanas.

El resultado de esta consulta popular no define por sí solo a los ganadores, pero sí se integra al proceso final de evaluación.

Este es el link oficial: https://vote.rockhall.com/es