La muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, sobrina del acordeonero Iván Zuleta, ocurrida la tarde del pasado 9 de marzo en Valledupar, ha generado conmoción entre familiares, amigos y la comunidad, que aún a día de hoy no salen del desconcierto por lo ocurrido.

Le puede interesar: El rey vallenato Iván Zuleta fue sometido a chequeos médicos de urgencia

De acuerdo con lo que se conoció, la adolescente de 15 años fue encontrada inconsciente en su habitación y trasladada de inmediato a la Clínica Erasmo, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Según el relato entregado por el propio Iván Zuleta a medios de comunicación, la joven había llegado del colegio y decidió descansar en su habitación.

Cortesía Velorio de Daniel Zuleta en Valledupar.

Unos 40 minutos después, su madre subió a buscarla y la encontró inconsciente, rodeada de vómito. Ante la situación, la familia la trasladó de inmediato a un centro asistencial, pero los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Vea aquí: Entre dolor y homenajes despidieron a Daniela Zuleta en La Paz, Cesar

La sorpresiva muerte de la menor ha generado interrogantes sobre qué pudo haber ocurrido. Aunque entre las primeras hipótesis se ha mencionado una posible broncoaspiración, hasta el momento no existe un dictamen oficial que confirme la causa exacta del fallecimiento, pues las autoridades forenses continúan adelantando los estudios correspondientes para establecer con precisión qué ocurrió.

¿Qué es una broncoaspiración? la hipótesis tras la muerte de sobrina de Iván Zuleta

Tras conocerse el caso de Daniela Isabel, especialistas han explicado en qué consiste la broncoaspiración, un evento médico que ocurre cuando material proveniente del estómago, como alimentos o vómito, ingresa a las vías respiratorias.

Lea también: Falleció en Valledupar Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del actual Rey Vallenato Iván Zuleta

En diálogo con medios nacionales, expertos se han pronunciado al respecto, asegurando que este tipo de eventos suele ocurrir cuando una persona pierde la conciencia y con ello los reflejos naturales que protegen la vía aérea.

“Para que una persona broncoaspire tiene que haber perdido primero la conciencia, porque cuando estamos despiertos el cuerpo tiene mecanismos automáticos para expulsar cualquier sustancia que intente entrar en los pulmones”, explicó el médico anestesiólogo Manuel del Castillo, con más de 25 años de experiencia, en diálogo con ‘El Tiempo’.

Captura de video

El médico detalló que, en ese estado de inconsciencia, si el estómago contiene alimento y se produce vómito, el material puede deslizarse hacia la tráquea y llegar a los pulmones.

De acuerdo con el especialista, la broncoaspiración generalmente no es el evento inicial, sino una consecuencia de otro problema que provoca la pérdida de conciencia.

Le sugerimos: Cantante vallenato fue detenido en Valledupar: autoridades confundieron su camiseta con logotipos de la marca ‘Polo’ con propaganda política

Entre las causas que pueden generar ese episodio en personas jóvenes se encuentran alteraciones neurológicas, como la ruptura de una malformación arteriovenosa o un accidente cerebrovascular, así como eventos cardíacos asociados a arritmias.

El médico también descartó que factores como el calor intenso o cambios bruscos de temperatura —por ejemplo, pasar del aire acondicionado al clima cálido— puedan provocar por sí solos la pérdida de conciencia que desencadena este tipo de episodios.

Valledupar lamenta el fallecimiento de Daniela Isabel Zuleta Gnecco

Mientras avanzan las investigaciones, el caso permanece en estudio por parte de las autoridades competentes.

En otras noticias: A dos meses de su muerte, revelan una nota que Yeison Jiménez escribió a mano durante la grabación de ‘MLP’

La muerte de la adolescente ha causado profundo dolor en Valledupar y en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad acompañaron las honras fúnebres.

Facebook Daniela Isabel Zuleta Gnecco, de 15 años, murió el pasado lunes 9 de marzo

De acuerdo con personas cercanas a la familia, Daniela no tenía antecedentes médicos conocidos y era descrita como una joven activa y alegre.