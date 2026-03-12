El actual Rey Vallenato Iván Zuleta presentó quebrantos de salud previo al sepelio de su sobrina Daniela Zuleta Gnecco, que tuvo lugar en el municipio de La Paz, Cesar. Sucedió que en medio del doloroso momento el acordeonero profesional de la dinastía Zuleta, sufrió una descompensación, al parecer, motivado por el calor excesivo y la tristeza familiar que los embarga.

EL HERALDO conoció que ante este panorama, el músico recibió los primeros auxilios y fue atendido por el médico internista José Nelson Fuentes, quien le recomendó realizarse unos exámenes de rutina este jueves en una clínica de Valledupar, a los cuales asistió y no fue hospitalizado.

“Iván se encuentra estable en su casa”, reveló una fuente consultada.

Iván Zuleta tiene 49 años, y en la actualidad goza de la distinción de ser Rey Vallenato profesional del Festival de la Leyenda Vallenata, luego de una larga trayectoria musical al lado de grandes cantantes de este género como Diomedes Díaz, Rafael Santos, Poncho Zuleta e Iván Villazón.