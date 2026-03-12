El rapero y empresario estadounidense Sean “Diddy” Combs podría abandonar la prisión federal antes de lo previsto. Según registros de la Federal Bureau of Prisons, su nueva fecha de liberación quedó fijada para el 25 de abril de 2028, más de cinco semanas antes de lo que se había establecido inicialmente.

El artista, de 56 años, cumple actualmente una condena de 50 meses de prisión en el correccional federal Fort Dix, en Nueva Jersey, luego de haber sido condenado en un juicio de alto perfil por dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. Durante el proceso judicial, sin embargo, fue absuelto de los delitos más graves de asociación ilícita y trata de personas.

El adelanto en la fecha de salida está relacionado con la participación de Combs en un programa federal de rehabilitación contra el abuso de sustancias.

Un portavoz explicó que el músico “es un participante activo en el Residential Drug Abuse Program (RDAP) y ha tomado su proceso de rehabilitación en serio desde el principio”. Este tipo de programas permite que algunos reclusos reduzcan parte de su condena si completan satisfactoriamente el tratamiento.

“El artista está completamente enfocado en su trabajo, en el crecimiento personal y comprometido con un cambio positivo”, agregó su representante.

El programa RDAP puede reducir hasta un año de la sentencia total, dependiendo del progreso del participante y del tiempo cumplido en prisión.

Cambios en la fecha de liberación

La fecha de salida del fundador del sello Bad Boy Records ha cambiado en varias ocasiones desde que comenzó su condena.

Inicialmente estaba prevista para el 8 de mayo de 2028, pero en noviembre de 2025 fue aplazada hasta el 4 de junio de ese mismo año luego de reportes sobre presuntas infracciones dentro del penal.

Medios estadounidenses como TMZ y CBS informaron que el rapero habría participado en la elaboración de alcohol casero dentro de la prisión (una mezcla de azúcar, refresco y manzanas fermentadas), y en una llamada telefónica de tres vías, una práctica prohibida en el centro penitenciario.

El equipo legal de Combs rechazó estas acusaciones. Según sus abogados, la llamada se trató de una comunicación protegida por el privilegio abogado-cliente, por lo que no debía considerarse una infracción.

“Pedimos que se le conceda el beneficio de la duda y la privacidad para enfocarse en su crecimiento personal con gracia y propósito”, señaló su portavoz.

Su vida dentro de la prisión

Durante su estancia tras las rejas, el músico también ha realizado diferentes actividades dentro del penal. De acuerdo con reportes de prensa, ha trabajado en la biblioteca de la capilla y ha participado en labores de lavandería.

Fotografías publicadas por medios estadounidenses muestran al rapero caminando por uno de los pasillos de la prisión con uniforme gris y barba canosa, mientras sonríe a las cámaras.

Mientras tanto, sus abogados continúan intentando reducir aún más su condena. Desde diciembre han presentado una apelación ante la justicia estadounidense solicitando su liberación inmediata o una reducción adicional de la pena.

La fiscalía respondió en febrero oponiéndose a esa solicitud, argumentando que la sentencia fue dictada conforme a la ley.

Antes de recibir su sentencia, Combs escribió una carta de disculpa en la que reflexionó sobre su situación personal.

“Perdí la cabeza. Lo siento y siempre lo lamentaré… Perdí el rumbo. Mi caída se debió a mi egoísmo”, expresó el artista en uno de los fragmentos.

En otro pasaje añadió: “He sido humillado y quebrado hasta lo más profundo… El antiguo yo murió en prisión y nació una nueva versión. La cárcel te cambia o te destruye — yo elijo vivir”.

La fiesta que ya estaría planeando

A pesar de los años que aún le restan tras las rejas, el productor musical ya estaría pensando en su regreso.

Según una fuente citada por el periodista Rob Shuter en Substack, Diddy estaría organizando una celebración de gran escala para el día en que recupere su libertad.

“Diddy quiere la fiesta de regreso más grande que jamás haya organizado. Más grande que las Fiestas Blancas. Más grande que cualquier otra cosa. Quiere que se sienta como una coronación”, aseguró la fuente.

Si se mantiene la fecha actual, el rapero podría abandonar la prisión en abril de 2028, cerrando así uno de los capítulos más mediáticos de su carrera y preparando el escenario para un regreso que, al parecer, planea celebrar por todo lo alto.