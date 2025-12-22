Después de dos años de investigaciones, acusaciones y juicio, el caso contra el rapero neoyorquino Sean John Combs, conocido como ‘Puff Daddy’ o ‘Diddy’, se cerró el pasado 3 de octubre con una sentencia mucho menor de lo esperado cuando estalló el escándalo: 50 meses de prisión y una multa de 500.000 dólares.

En julio ya se habían desestimado los cargos más graves, los de crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

Tan solo se le condenó por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, los delitos más leves de los que se le acusaba, todos derivados de lo que ocurría en las maratones sexuales o ‘freak offs’ que orquestaba el rapero entre prostitutos y sus ahora exparejas.

Un escenario de lujo lleno de estrellas

Estas maratones, en las que la sentencia asegura que el artista usó su poder para abusar “física y psicológicamente” de mujeres, se celebraban en el marco de las ‘White Parties’ (‘Fiestas blancas’), que organizaba Diddy, principalmente en su mansión de los East Hampton, lugar de veraneo de los ricos neoyorquinos.

Allí citaba el cantante a los invitados, que debían vestir de blanco y que acudían en masa debido a la fama que rápidamente adquirieron las fiestas, a las que asistían hasta un millar de personas.

Nombres como los de Jennifer López -que fue pareja de Diddy entre 1999 y 2001-, Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Paris Hilton, Mariah Carey, Ashton Kutcher, Demi Moore, Kim Kardashian, Jay Z, Sarah Jessica Parker, Ashley Olsen, Russel Brand o Mel B. fueron algunos de los famosos que participaron en las fiestas, cuya primera edición fue en 1998.

Rostros famosos que se divertían, como testifican las numerosas imágenes de esas fiestas que han circulado durante años en las redes sociales, sin conocer lo que ocurría cuando la mayoría se iba de la casa.

Entonces empezaban las maratones sexuales que comenzaron a investigarse cuando la cantante Cassie Ventura denunció en 2023 por abuso sexual a Diddy, entonces su pareja.

Acusaciones de tráfico sexual

Las denuncias de Ventura y de otra mujer llamada ‘Jane’ llevaron a una investigación que destapó “espectáculos sexuales elaborados”, en los que presuntamente obligaba a diversas mujeres a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos, a menudo bajo los efectos de las drogas, según la Fiscalía de Nueva York.

El 25 de marzo de 2024, las autoridades registraron las residencias de Combs en Los Ángeles, Nueva York y Miami, como parte de una investigación federal. Encontraron armas de fuego y munición. También dispositivos electrónicos que contenían imágenes y vídeos de los encuentros sexuales.

En septiembre de 2024 fue detenido en la Gran Manzana e ingresó en una prisión de Brooklyn, donde sigue cumpliendo la pena que finalmente se le impuso.

Había sido denunciado por acoso sexual por más de 120 personas, tanto hombres como mujeres y al menos 25 menores de edad en el momento de los hechos. Pero el juicio posterior se centró solo en cuatro de los casos.

Inicialmente, Combs fue imputado por cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual ejercido mediante la fuerza, fraude o coacción y trata de personas en un tribunal federal de Nueva York.

Y en abril de 2025, la fiscalía le acusó de dos delitos más, un nuevo delito de tráfico sexual y otro de transporte con fines de prostitución.

Un juicio que se convirtió en un espectáculo

Finalmente, el juicio comenzó el 5 de mayo de 2025 en Manhattan y se prolongó por ocho semanas.

Uno de los testimonios más duros fue el de Cassie Ventura, que relató brutales agresiones y una violación, así como haber sido forzada a participar en encuentros con decenas de trabajadores sexuales mientras Combs se masturbaba.

A lo largo del proceso, la Fiscalía llamó a 34 testigos y la defensa a ninguno. Y Combs decidió no testificar.

En el exterior del tribunal, cada día se reunían decenas de personas, que se manifestaban tanto a favor como en contra del cantante. En el interior de la sala, apenas tres docenas de personas podían entrar, lo que llevó a algunos medios, como el New York Times, a contratar a gente que estuviera toda la noche esperando en la fila para poder garantizar un sitio para sus redactores.

Tensión fuera y también dentro, por la presencia de algunos de los siete hijos del rapero, o de amigos como el polémico Kanye West, que asistió a una de las sesiones del juicio.

Todo un espectáculo que acabó en julio, cuando se le absolvió de los delitos más graves que se le imputaban. En octubre se le condenó a 50 meses de cárcel tan solo por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Apenas dos meses después ya se ha aumentado en un mes su tiempo en el penal debido a presuntas violaciones de normas en la cárcel, según los medios estadounidenses. De momento, su salida está prevista para junio de 2028. Y entonces Diddy igual se cambia de nuevo de nombre para iniciar la nueva fase de su vida.