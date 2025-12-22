Clair Obscur: Expedition 33, uno de los videojuegos más celebrados de 2025 tras su paso por The Game Awards, enfrenta ahora un fuerte problema que empaña su “exitoso recorrido”.

El título desarrollado por el estudio francés Sandfall Interactive fue despojado de todos los premios obtenidos en los Indie Game Awards 2025 (IGA), luego de que se confirmara una contradicción relacionada con el uso de inteligencia artificial generativa durante su desarrollo.

La decisión fue anunciada el pasado sábado 20 de diciembre, cuando el comité organizador de los IGA informó públicamente que retiraba tanto las nominaciones como los galardones concedidos al juego. Entre los premios revocados se encuentran Juego debutante y Juego del año, dos de las categorías más importantes del certamen independiente.

Según explicó la organización, Clair Obscur: Expedition 33 fue inicialmente considerado elegible porque representantes del estudio aseguraron que no se había utilizado inteligencia artificial generativa en la creación del juego. Sin embargo, durante la ceremonia de premiación, el propio equipo de Sandfall Interactive reconoció que sí recurrió a IA generativa para la producción de elementos artísticos, lo que contradice directamente las normas del evento.

“El juego es de gran calidad y los elementos cuestionados fueron corregidos posteriormente, pero el uso de IA generativa va en contra de nuestros lineamientos”, señaló el comité de nominación en su comunicado oficial.

Indie Game Awards disqualifies Clair Obscur: Expedition 33 due to Gen AI usage.



Game of the Year now goes to Blue Prince.https://t.co/v8HnbD6Lu7 pic.twitter.com/jiHZvnjQgP — GermanStrands (@GermanStrands) December 20, 2025

Los Indie Game Awards mantienen una postura estricta contra el uso de inteligencia artificial generativa, especialmente en procesos creativos, por considerar que afecta los valores fundamentales del desarrollo independiente.

Tras la descalificación, el premio a Juego del año fue otorgado a Blue Prince, mientras que Sorry We’re Closed se llevó el reconocimiento como Juego debutante. Hasta el momento, Sandfall Interactive no ha emitido ninguna declaración pública sobre la decisión ni sobre la polémica generada.

La organización de los IGA también anunció la anulación del premio Vanguardia indie, que originalmente había sido concedido a Gortyn Code por su trabajo en Chantey, desarrollado con GB Studio. La decisión se tomó tras conocerse que las copias físicas del juego serían producidas por ModRetro, empresa vinculada a Palmer Luckey, fundador de Oculus y figura ampliamente controvertida por sus vínculos con la industria militar.