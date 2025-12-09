La multinacional estadounidense Microsoft anunció el pasado 4 de diciembre que para 2026 va a mejorar la oferta de Microsoft 365 con capacidades adicionales de seguridad y administración impulsadas por IA. Esto estará acompañado de una subida de precios para clientes.

Microsoft 365 es una plataforma diseñada para ayudar a los usuarios a mejorar la productividad con aplicaciones, servicios inteligentes en la nube y seguridad.

A través de un comunicado, Nicole Herskowitz, vicepresidenta corporativa de Microsoft 365 y Copilot, destacó que más de 430 millones de personas usan las aplicaciones de Microsoft 365 y más del 90 % de las empresas de la lista Fortune 500, que clasifica a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos según sus ingresos totales del año fiscal.

“Anunciamos la disponibilidad ampliada de las funciones de IA, seguridad y administración que llegarán a las ofertas de Microsoft 365 en 2026. Con estas innovaciones, también actualizaremos nuestros precios comerciales para las suscripciones a la suite Microsoft 365 a partir del 1 de julio de 2026″, se lee en el comunicado.

En ese sentido, resaltó que el lanzamiento de Microsoft 365 Copilot Chat ofrece un chat seguro con IA para el trabajo a todos los usuarios.

“En septiembre, comenzamos a implementar Copilot Chat en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote, integrando una experiencia de chat unificada en el flujo de trabajo”, señaló.

También habló sobre la incorporación de las funciones mejoradas de seguridad de correo electrónico de Microsoft Defender para Office 365 Plan 1 a Office 365 E3 y Microsoft 365 E3 para ayudar a más organizaciones a detectar y protegerse contra phishing, malware y enlaces maliciosos en sus plataformas de correo electrónico y colaboración.

“Además, incluimos comprobaciones de URL en Office 365 E1, Business Basic y Business Standard, que ayudan a proteger contra sitios web maliciosos conocidos cuando los usuarios hacen clic en enlaces en el correo electrónico y las aplicaciones de Office”, agregó.

Cambios de precios de Microsoft 365

Todos los cambios de la siguiente tabla entrarán en vigor el 1 de julio de 2026. Estos se aplicarán globalmente, con ajustes para el mercado local de Estados Unidos y los precios para organizaciones sin fines de lucro se ajustarán según los precios comerciales, anunció Microsoft.