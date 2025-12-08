A medida que va pasando el tiempo, elegir una carrera universitaria se ha convertido en un desafío mayor para quienes están por iniciar su vida profesional.

Es que son muchas cosas que tienen que tener en cuenta como la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital, pues están redefiniendo el futuro del empleo, obligando a las instituciones educativas a replantear sus programas y a los estudiantes a estudiar con más estrategia que nunca.

La inteligencia artificial ChatGPT hizo una evaluación en tendencias del mercado laboral y reveló cuáles son las profesiones que podrían tener menos proyección durante los próximos años, especialmente por el reemplazo de tareas humanas mediante software avanzado, algoritmos y robots capaces de operar sin supervisión constante.

Contaduría

Las funciones contables tradicionales, registro de datos, conciliaciones, reportes y cálculos tributarios, están siendo absorbidas por programas especializados que trabajan en tiempo real y con mayor precisión.

Muchas empresas prefieren plataformas de gestión financiera que automatizan procesos completos, reduciendo así la necesidad de equipos amplios de contadores.

Los puestos de nivel junior, que antes eran la puerta de entrada para los recién graduados, son ahora los más afectados.

Periodismo

Las herramientas que redactan textos, sintetizan información y producen notas informativas en cuestión de segundos están transformando las redacciones. Las tareas básicas como boletines, resúmenes o notas rápidas, están migrando a sistemas automatizados.

El mercado privilegia periodistas especializados en investigación, análisis profundo y datos, lo que hace más difícil la inserción laboral para quienes no posean ese tipo de enfoque.

Administración de empresas

La administración, una de las carreras más elegidas tradicionalmente, también enfrenta cambios. Las organizaciones modernas utilizan sistemas empresariales (ERP) y herramientas de toma de decisiones automáticas que ejecutan y supervisan procesos con poca intervención humana.

Las oportunidades continúan existiendo, pero se concentran en roles estratégicos: liderazgo, innovación, transformación digital y gestión de proyectos. Las posiciones operativas y de soporte administrativo son las que más están disminuyendo.

Diseño gráfico

En el área creativa, las plataformas capaces de generar imágenes, videos, logos y piezas publicitarias en minutos ha modificado profundamente el panorama laboral. Las tareas repetitivas o básicas ya no requieren un diseñador profesional, lo que reduce la demanda para perfiles con habilidades estándar.

El mercado ahora valora más la creatividad avanzada, la dirección artística, el diseño estratégico y la capacidad de trabajar junto a sistemas automatizados.

Traducción y corrección

Herramientas de traducción como Google Translate o modelos de IA avanzados cubren de forma eficiente documentos simples, conversaciones y textos generales. Debido a esto, las oportunidades laborales se están concentrando en nichos altamente especializados: traducción literaria, textos jurídicos, documentos técnicos y áreas donde la precisión cultural y semántica es indispensable.

La corrección de textos básicos también se ha visto desplazada por revisores automáticos cada vez más precisos.

Igualmente, indica que las carreras mencionadas no desaparecerán, pero tendrán menos espacio para perfiles tradicionales.