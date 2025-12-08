El 8 de diciembre, la Iglesia católica conmemora una de sus fiestas marianas más relevantes como lo es la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Esta celebración, que marca profundamente la espiritualidad de millones de fieles, recuerda que María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia. Su significado teológico, su evolución histórica y la fuerza de la devoción mundial hacen que esta fecha destaque dentro del calendario litúrgico.

Aunque el dogma fue proclamado formalmente en 1854 por el papa Pío IX, la idea de la pureza total de María es mucho más antigua. Escritos patrísticos ya la llamaban “toda santa” y reflexiones teológicas de la Edad Media, especialmente las de Duns Scoto, sentaron las bases para su posterior definición doctrinal. La bula Ineffabilis Deus fue la declaración que oficializó una convicción presente por siglos en la tradición cristiana.

Desde su proclamación, la Inmaculada Concepción se convirtió en un pilar espiritual para numerosos países. España, Estados Unidos, Argentina y varias órdenes religiosas la reconocen como su patrona. Además, eventos como las apariciones de Lourdes en 1858 reforzaron la devoción mariana, pues María se presentó allí como la “Inmaculada Concepción”, hecho interpretado por muchos como confirmación celestial del dogma.

En Roma, el 8 de diciembre es una fecha de gran relevancia pues el Papa realiza cada año un homenaje floral a la estatua de la Inmaculada en la Piazza di Spagna. Procesiones, vigilias, rezos comunitarios y actos de consagración forman parte de las celebraciones alrededor del mundo.

Para muchos creyentes, esta solemnidad funciona como un preludio simbólico del nacimiento de Jesús. Las oraciones tradicionales, entre ellas el Ángelus y la oración a la Inmaculada, acompañan a miles de fieles en templos y hogares. En varios países, además, es día de precepto y marca un momento de reflexión previo a las festividades navideñas.

Misa del 8 de diciembre en Barranquilla

En Barranquilla se celebrará la misa de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción a las 6 de la tarde en la Catedral María Reina.