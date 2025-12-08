Shakira regresará al escenario mundialista en 2026, pero esta vez no para cantar ni encender la fiesta del estadio. Esta vez, la artista barranquillera hará parte del consejo asesor del Fondo de Educación Ciudadana Global de la Fifa, un espacio que busca impulsar proyectos educativos en más de 200 países.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores. Todos esperaban verla cantar en la inauguración o interpretar un himno mundialista, pero su rol tendrá otro impacto.

Con esta designación, Shakira pasa de ser figura musical del torneo a convertirse en una voz clave dentro de una iniciativa que ya ha recaudado alrededor de 30 millones de dólares y que planea seguir creciendo, incluso con la donación de un dólar por cada entrada vendida en los estadios del Mundial 2026.

El anuncio confirma una evolución que la artista viene construyendo desde hace años. A través de la Fundación Pies Descalzos, ha impulsado la construcción de escuelas en Colombia y ha trabajado por garantizar que miles de niños accedan a una educación de calidad. Ese compromiso social, que antes se centraba en su país, ahora se proyectará a escala global.

“Es un honor unir fuerzas con la Fifa para centrarnos en la educación, una causa a la que he dedicado mi vida”, expresó la barranquillera.

Mientras avanza la cuenta regresiva hacia la cita deportiva, crece la expectativa por lo que podrá lograr desde este nuevo escenario.