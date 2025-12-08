Barranquilla volverá a vivir este lunes 8 de diciembre uno de los eventos más esperados por las familias de la ciudad, la Gran Parada de la Luz. A las 5:30 p. m. comenzará el desfile que, en su octava edición, reunirá a más de 2.000 artistas entre grupos de danza, bandas musicales, teatreros y colectivos artísticos que llenarán la carrera 44 de luces, música y personajes inspirados en la Navidad.

El recorrido iniciará en la calle 70 y avanzará hasta el Teatro Amira de la Rosa, en una noche que mezcla tradición, espectáculo y un propósito social.

Detrás de esta puesta en escena está la Fundación Pan y Panela, que celebra dos décadas de trabajo con comunidades vulnerables. Para Mónica Salcedo, vocera de la entidad, la historia de este desfile está ligada al crecimiento de la organización y a la búsqueda constante de recursos para sostener su labor.

“Hace 20 años la Fundación Pan y Panela, en unión con Víctor Tamayo, tratamos de ayudar a una población vulnerable de niños”, recuerda. “Lo que comenzamos inició poco a poco atendiendo a esa población, pero cada vez eran más personitas, más personas que había que atender, y todo lo que nosotros hacíamos no era suficiente”.

La idea de crear un evento que combinara recaudo y celebración llegó en 2016, cuando la fundación decidió impulsar un desfile navideño que reuniera a las familias y, al mismo tiempo, aportara al sostenimiento de los programas sociales.

“Dijimos: ¿qué podemos hacer nosotros como fundación para beneficiar a los niños con unos recursos que podamos recaudar y a la vez entregarle a Barranquilla algo? Y qué mejor fecha que el 8 de diciembre”, explica Salcedo. Desde entonces, el desfile se convirtió en una cita anual que solo se detuvo durante los años de pandemia.

Jesús Rueda/El Heraldo

Así será el desfile

Cada edición se prepara con meses de antelación. Según Salcedo, “cuando nosotros cerramos el evento ahora en diciembre, en enero ya estamos ideando y pensando qué vamos a hacer para el año entrante, qué es lo que vamos a mejorar, qué vamos a proponer, qué cosas nuevas”. La apuesta es que siempre haya elementos renovados, carrozas distintas y propuestas llamativas que motiven al público a volver.

Este año, la Gran Parada de la Luz contará con una amplia variedad de carrozas totalmente iluminadas, todas con motivos navideños e infantiles. El desfile será encabezado por el pesebre en vivo, seguido por el ángel, la estrella y una serie de figuras que evocan cuentos y personajes tradicionales. Muchas de esas carrozas estarán ocupadas por niños, algo que la vocera destaca como una manera de mantener vivo ese espíritu lúdico que buscan transmitir.

La música también será un eje central. Durante todo el recorrido se escucharán villancicos y melodías navideñas interpretadas por las agrupaciones participantes. “Más de 2.000 artistas participan en este evento”, detalla Salcedo. “Va a haber la entonación de villancicos y de música de Navidad, 100% música de Navidad”.

Como es habitual, el desfile contará con invitados especiales que fortalecen el ambiente festivo: el artista barranquillero Nicolás Tovar, la Reina del Carnaval de Barranquilla Michelle Char y el Rey Momo Adolfo Maury, los reyes del Carnaval de los Niños Sharon Acosta y Joshua Ortiz, la Reina del Carnaval de la 44 Sharon Hurtado con su Rey Momo Luis Aragón, además de la Señorita Atlántico y la Señorita Región Caribe.

“Estamos emocionados por participar en este recorrido de la luz que nos recuerda la belleza de nuestras tradiciones navideñas y nuestro carnaval, celebrando la Navidad como símbolo de unión y esperanza”, comenta Michelle Char, reina del Carnaval 2026.

Jesús Rueda/El Heraldo

Donación con causa

Aunque el desfile es totalmente gratuito para el público, quienes quieran verlo desde palcos podrán hacerlo en las instalaciones ubicadas en la Catedral y la Plaza de la Paz. La donación por persona es de $75.000 y será destinada directamente al sostenimiento de los programas de alimentación de la fundación.

Para Salcedo, el aporte tiene un gran significado pues “el solo hecho de estar tú presente en el palco, el solo hecho de sentarte ahí y admirar este maravilloso evento, le estás dando alimentación a un niño”. Las boletas están disponibles a través de La Tiquetera, con enlace publicado en el Instagram @fpanypanela.

La vocera insiste en que el impacto de este apoyo es real y visible en la población que atienden. “Todo esto ayuda, todos estos recursos ayudan a satisfacer esta necesidad alimentaria de esta población vulnerable”, señala.

Para los organizadores, la Gran Parada de la Luz es más que un desfile. Es un espacio de encuentro, una oportunidad para que las familias compartan y un gesto de solidaridad con quienes más lo necesitan.

