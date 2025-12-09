Las sirenas sonaron por toda la carrera 44, anunciando que algo hermoso estaba por comenzar. Duendes, hadas, arbolitos, y personajes como Mamá y Papá Noel se volvieron a tomar las calles de Barranquilla este lunes 8 de diciembre para dar la bienvenida a una de las épocas más esperadas del año, la Navidad.

Lea aquí: El barranquillero Andrés Altafulla y Karina García, entre los más buscados por los colombianos en Google en 2025

A las 6:00 p.m., la Armada Nacional de Colombia dio el primer paso al gran desfile que cada año reúne a las familias, donde cada una de ellas vive una experiencia llena de amor en la Gran Parada de la Luz.

Orlando Amador La Gran Parada de la Luz 2026 enciende la fiesta navideña.

Los grupos participantes bailan y animan el ambiente para inaugurar la octava edición de este evento que se ha consolidado como tradición especialmente para los más pequeños.

Hermosas carrozas, totalmente iluminadas y decoradas con motivos como pesebres, ángeles y cascanueces, desfilaron para que los niños disfrutaran de la magia y el esplendor de esta celebración.

La realeza llegó

Sharon Acosta y Joshua Ortiz, Reyes del Carnaval de los niños 2026, llegaron vestidos de blanco y azul para demostrar que en su corazón además de Carnaval y talento, hay un amor inmenso hacia esta época del año.

Con su actitud demostraron que están dispuestos a gozarla con la gente. El público los aclamaba y les pedía fotos, pues ellos se han encargado que ganarse el corazón de todos los barranquilleros, y es que no es para menos, su carisma los es todo.

“Me siento muy feliz, porque después de más o menos cinco años de estar participando en la Gran Parada de la Luz, esta vez por fin puedo hacerlo siendo reina”, expresó la hermosa Sharon Acosta.

Por su parte, la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char, rindió honores a los Cascanueces con su vestimenta para emprender un viaje de sonrisas, esperanzas e ilusiones. “Que este desfile sea una invitación a soñar sin límites y a creer que todo es posible cuando celebramos la unión, el amor y la felicidad que renacen en estos días de Navidad”.

En el ambiente se siente el olor a chispita mariposa y ese se combina con la brisa decembrina que toca la piel de todos los presenten en este evento. La música de Navidad no se deja de escuchar y las luces cada vez brillan más.

Orlando Amador La Gran Parada de la Luz 2026 enciende la fiesta navideña.

Así mismo, la monarquía de la 44, se hizo sentir en la Gran Parada de la Luz 2026. Ashley Sofía Gómez y Germán Javier Palomino Montes, Reyes, infantiles del Carnaval, de la 44; y Sharon Hurtado Esquiaqui Reina del Carnaval de la 44 2026 y Luis Mauricio Aragón Hernández su Rey Momo, se vistieron de negro y dorado para disfrutarse esta fiesta.

Cada uno de ellos entregó un mensaje de esperanza para todo un pueblo y además, hicieron la invitación oficial para el Carnaval del próximo año.

“Estoy demasiado feliz, de verdad, porque Barranquilla me recibió con los brazos abiertos. Me siento muy feliz de representar el Carnaval Infantil de la 44 y de este bordillo lleno de magia y amor”, mencionó Ashley muy emocionada.

Orlando Amador La Gran Parada de la Luz 2026 enciende la fiesta navideña.

por su parte, el Rey Momo quiso brindar un mensaje de esperanza. “Yo les brindo el mensaje a todos los niños de que siempre se cumplen los sueños, en estas fechas nunca dejen de soñar y que en cualquier parte del mundo y época del año, siempre va a haber un rincón en el que estemos celebrando el Carnaval”.

Luces, carrozas y vestuarios

Esta noche, Barranquilla y todo el Atlántico demostraron que en cada celebración todo un departamento se une para mostrar a propios y visitantes que en cualquier fiesta se celebra con energía, pasión y amor.

Le puede interesar: ChatGPT y otras IA salen de WhatsApp por nuevas restricciones de la plataforma

Finalmente, esta noche cargada de luz, color y alegría, quedará marcada en los corazones de los pequeños que aman estas muestras culturales.