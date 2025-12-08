Google publicó su esperado informe “El año en búsquedas 2025”, donde revela los temas que marcaron la conversación global.

En este informe se ve qué es lo que más buscan los usuarios y como no es raro la inteligencia artificial fue nuevamente la gran protagonista porque Gemini, el sistema de Google que integra generación de texto, análisis de datos y herramientas avanzadas, ocupó el primer lugar entre todas las búsquedas a nivel mundial.

Y es que su expansión en servicios profesionales, educativos y creativos impulsó millones de consultas diarias. En segundo y tercer lugar aparecieron dos hechos que estremecieron a la opinión pública como lo fue el partido de cricket India vs. Inglaterra disputado en julio, que rompió récords de audiencia.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE El comentarista conservador Charlie Kirk recibe un disparo en una universidad de EE.UU.

La muerte del activista conservador Charlie Kirk, asesinado a tiros en un evento universitario en Utah, lo que desató temores sobre el aumento de la violencia política en Estados Unidos.

Y el top cinco global se completó con la Copa Mundial de la FIFA y el partido de cricket India vs. Australia, ambos de enorme impacto internacional.

Estas son las noticias que dominaron 2025

En la categoría de actualidad, la muerte de Kirk volvió a encabezar las búsquedas, seguida por el conflicto entre Irán e Israel, que escaló tras ataques a instalaciones nucleares iraníes en junio. El cierre del Gobierno de Estados Unidos, el más extenso registrado, y la elección del papa León XIV también captaron gran atención.

MASSIMO PERCOSSI/EFE El papá León XIV en misa en la Plaza de San Pedro.

Los incendios forestales en California, que iniciaron el año con una temporada crítica, cerraron el top de noticias más consultadas.

Las personas más buscadas en Google en el mundo

El listado de personalidades estuvo liderado por el cantante D4vd, cuyo ascenso musical lo convirtió en uno de los artistas más escuchados del año.

Asimismo, está Kendrick Lamar, ganador de cinco Grammy y protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl; Jimmy Kimmel, envuelto en controversias tras la suspensión de su programa; Tyler Robinson, acusado del asesinato de Kirk y el recién elegido papa León XIV.

Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy Kendrick Lamar

Después las muertes más buscadas fue la de Charlie Kirk, seguido por la muerte del legendario Ozzy Osbourne, quien falleció a los 76 años.

El luchador Hulk Hogan, la actriz Michelle Trachtenberg y la cineasta Diane Keaton completaron la lista.

En Colombia esto fueron las personas más buscadas en Google

Los colombianos mostraron especial interés por el Mundial de Clubes, el Mundial Sub-20 y las eliminatorias. En política, el ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay y el sismo en Paratebueno fueron altamente consultados.

El actor y cantante urbano Andrés David Altafulla fue la figura más buscada, seguido por el papa León XIV, Nicolás Maduro, la creadora de contenido Karina García y el futbolista Luis Suárez.