Karol G volvió a ser tendencia el pasado domingo 7 de diciembre con el lanzamiento de ‘La Premiere’, un programa especial transmitido en televisión por el Canal RCN.

Así celebraron los famosos colombianos el Día de las Velitas

Cómo hacer Kibbeh con lenteja: receta saludable, fácil y económica

Así luce hoy la casa de “Mi pobre angelito”: de mansión clásica a diseño minimalista

Miles de espectadores en varios países estaban atentos y siguieron de cerca el estreno de material inédito relacionado con su álbum ‘Tropicoqueta’.

Horas antes de la emisión, la cantante compartió un mensaje en el que dejó ver la expectativa detrás del proyecto: “Después de tantos meses de planeación, trabajo y amor, por fin van a ver estos 45 minutos que preparamos como un regalo para ustedes. Ojalá sea la excusa perfecta para juntarse, celebrar y disfrutar la vida con la gente que más quieren”, escribió.

LA PREMIERE fue un regalo al corazón, amamos a Karol G, y amamos todo lo que nos da😭😭❤️‍🩹#karolg #bichota #LAPREMIERE #LapremiereKarolG pic.twitter.com/CIPf08f0KH — Aleska Mariana (@aleskamariana12) December 7, 2025

El formato combinó documental, storytelling visual y estrenos musicales, bajo la conducción del reconocido presentador chileno Don Francisco, encargado de introducir cada capítulo del recorrido audiovisual.

El especial abrió con el documental del álbum, iniciando con ‘Cuando me muera te olvido’, donde Karol G apareció con un look llamativo, una puesta en escena brillante y una banda en vivo.

💃 La Premiere especial de Karol G: documental internacional de su nuevo álbum 🎤



Miralo ahora en https://t.co/2ECurz6Kmn 📺 pic.twitter.com/CDjW3Ubk53 — telefe (@telefe) December 7, 2025

La producción avanzó luego hacia ‘Un gatito me llamó’, un clip más juguetón, con estilismos atrevidos y ediciones dinámicas. En ‘No puedo vivir sin él’, la artista explicó por qué este género hace parte de su identidad. “El vallenato es la forma en la que Colombia escribe cartas y poemas a la vida”, afirmó.

En ‘Latina Foreva’, un escenario lleno de banderas de países de la región resaltó el mensaje de unidad cultural. La interpretación de ‘Ese hombre es malo’ incorporó elementos tradicionales de México.

‘Dile Luna’, cantada junto a Eddy Lover, mostró un despliegue visual brillante. ‘Coleccionando heridas’, grabada con Marco Antonio Solís, aportó uno de los momentos más emotivos del evento.

La versión en español de ‘Papasito’ generó múltiples reacciones en redes por su estética retro. ‘Tu perfume’, filmado en el Pueblito Paisa, destacó por la cercanía con sus seguidores.

Junto a Mariah Angeliq, Karol G presentó ‘FKN Movie’, con referencias visuales a El Makinon. El tema que da nombre al álbum, ‘Tropicoqueta’, cerró el segmento musical principal con una estética vibrante y colorida.

En medio del especial, Karol G hizo una pausa para hablar de Ivonny, un personaje que describió como una representación de fuerza, luz interior y resiliencia.

“Esa lucecita que nos recuerda quiénes somos… No hay nada más bonito que seguir de pie cuando nadie sabe lo que costó hacerlo”, expresó.