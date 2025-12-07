Más de tres décadas después del estreno de ‘Mi pobre angelito’ la casa donde Kevin McCallister enfrentó a los ladrones Wet Bandits sigue siendo uno de los lugares más reconocidos del cine navideño.

En esta época es muy concurrido por los visitantes curiosos. Sin embargo, quienes la visitan ahora encuentran un escenario muy distinto al recordado en la película de 1990.

Está ubicada en 671 Lincoln Avenue, Winnetka, Illinois, una residencia de estilo georgiano se convirtió en un verdadero punto turístico desde que el filme, protagonizado por Macaulay Culkin, alcanzó fama mundial.

Instagram @kjp y @architectanddesign Casa de Mi pobre angelito

En marzo de 2024, la mansión regresó a titulares cuando salió nuevamente al mercado. Ese mismo año, las agentes de Coldwell Banker Realty, Dawn McKenna y Katie Moor, anunciaron que había compradores interesados. Finalmente, en enero siguiente se confirmó su venta por 5.5 millones de dólares, una cifra que superó en 250.000 dólares el precio oficial de lista.

En la película se veía un hogar cálido, recargado de tonos rojos, verdes y detalles típicos de la decoración americana de los 90, con alfombras estampadas, paredes con papeles decorativos, muebles de madera oscura y ambientes separados por puertas.

Instagram: @kjp y @architectanddesign Así se ve la casa de Mi pobre angelito

Ese estilo tradicional, que hoy muchos consideran “vintage”, ya no existe en la propiedad. La renovación reciente, divulgada por la cuenta de Instagram @architectanddesign con fotos del creador @kjp, revela un cambio radical.

La casa ya no se describe como “la reconocible casa icónica de la película”, sino como una vivienda contemporánea de líneas limpias y “espacios diáfanos”.