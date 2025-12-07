Cuando José Restrepo vio Satanás (película dirigida por Andi Baiz) por primera vez, no imaginó que años después terminaría actuando en un universo narrativo que toca la misma herida histórica, la masacre de Pozzetto. Recuerda con total nitidez el impacto de esa película en su vida.

“Tengo realmente un recuerdo muy fresco de haber visto esa película y pensar varias cosas, pero una es el cine colombiano que estaba llegando a un lugar que ahora sí me daban muchas ganas de ser actor”, cuenta.

Para el bogotano, Satanás no solo fue una puerta de entrada a la historia de la masacre de Pozzetto, sino la certeza de que en Colombia ya se estaban haciendo películas que lo hacían soñar con dedicarse a esto: “Empecé a ver películas que realmente sentí que eran perfectas”.

Esa primera impresión quedó guardada como algo casi imposible de alcanzar. Por eso, verse hoy en Estado de fuga 1986, la nueva serie de Netflix que está directamente enlazada con ese imaginario, le sigue pareciendo sorprendente. “Se siente raro y un poco surreal porque ese fue el primer momento de enterarme sobre la masacre de Pozzetto… y ahora soy parte de ese universo”.

Juan Pablo Gutiérrez / Netflix/Juan Pablo Gutiérrez / Netflix Estado de Fuga. José Restrepo as Camilo in Estado de Fuga. Cr. Juan Pablo Gutiérrez / Netflix © 2025

Una carga emocional

En la serie, Restrepo interpreta a Camilo León, un estudiante que descubre que su amigo y mentor, el personaje de Andrés Parra, es el autor de la masacre, mientras él mismo intenta reconstruir días que no recuerda. Ese estado mental fragmentado se convirtió en el reto mayor de la actuación.

Explica que, aunque el guion de Ana María Parra le dio las bases del personaje, hubo algo que ningún texto podía resolver por él: “Fue meterme en esa psicología y para eso uno utiliza la imaginación. En este caso tuve que llevar esa imaginación a lugares muy oscuros y muy tristes y muy difíciles”.

Durante los cuatro meses de rodaje, esa carga lo acompañó sin descanso. “Sí me quedé muy cansado de tener que imaginar cosas tan feas y tan difíciles”, admite.

La estructura narrativa de la serie, que alterna entre pasado y presente, exigió además una coordinación interna distinta. Restrepo cuenta que los directores lo guiaron para entender ese vaivén como una capa adicional que no depende solo del tiempo, sino del tono: “No solo estoy pensando en la cronología del personaje, sino en contar también esa historia de viajar del pasado al presente”.

Juan Pablo Gutiérrez / Netflix/Juan Pablo Gutiérrez / Netflix Estado de Fuga. (L to R) José Restrepo as Camilo, Andrés Parra as Jeremías in Estado de Fuga. Cr. Juan Pablo Gutiérrez / Netflix © 2025

La relación con el elenco

En el set, la relación con sus compañeros también marcó su trabajo. Con Andrés Parra, dice, la dinámica casi se dio sola, porque la conexión entre personajes coincidía con la que él, como actor joven, sentía frente a Parra.

“Mi personaje siente una fascinación muy grande por el personaje de Andrés y en mi caso yo siento una admiración muy grande por Andrés”, afirma.

Esa simetría emocional terminó alimentando directamente la ficción. Lo mismo aplicaba para la tensión que debía mantener cada vez que compartían escena: “Era inevitable pensar que estaba todo el tiempo teniendo que alcanzar a ese man y tratar de estar en ese nivel”.

Con Carolina Gómez, en cambio, la energía tomaba otro rumbo. Ahí la relación se construyó desde la complicidad profesional: “La dinámica fue más como de un trabajo en equipo. Nos mirábamos a los ojos y nos dábamos energía y feedback de lo que pensábamos en las escenas”. Para él, esos dos procesos tan distintos terminaron siendo igual de valiosos: “Son actores excelentes y también son personas excelentes. Entonces es el combo perfecto para trabajar”.

Juan Pablo Gutiérrez / Netflix/Juan Pablo Gutiérrez / Netflix Estado de Fuga. (L to R) Carolina Gómez as Indira, José Restrepo as Camilo in Estado de Fuga. Cr. Juan Pablo Gutiérrez / Netflix © 2025

Los detalles de la producción

Estado de fuga 1986, dirigida por Carlos Moreno y Claudia Pedraza, ya está disponible en Netflix. La serie reúne un elenco encabezado por Andrés Parra, Carolina Gómez y el propio Restrepo, en un relato que mira de frente uno de los episodios más violentos de la historia reciente del país.

Además de las actuaciones de Jorge Enrique Abello, Paulina Díazgranados, Camila Jurado, Ernesto Benjumea, Consuelo Luzardo y Marcela Benjumea, entre otros.

Los guiones fueron escritos por Ana María Parra y supervisados por Mario Mendoza, quien conoció personalmente al asesino y años después transformó su experiencia en la ficción literaria que inspiró su reconocida obra Satanás. Aunque el reconocido libro y la película Satanás abordan el mismo suceso, Estado de Fuga 1986 ofrece una historia de ficción inspirada en hechos y contextos reales.

El histórico suceso ocurrió en 1986

El 4 de diciembre de 1986, el veterano de guerra del ejército de Estados Unidos, Campo Elías Delgado, perpetró una de las matanzas más terribles en los anales de la historia reciente del país. Asesinó a una joven de 15 años y a su mamá.

Luego se dirigió al apartamento donde vivía con su propia madre, a quien también mató. Después se dirigió al famoso restaurante Pozzetto donde 29 personas fallecieron luego que abriera fuego de manera indiscriminada.