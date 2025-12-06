La navidad llega a todos los sectores, incluso hasta el Zoo, que para este diciembre tendrá una agenda especial para esta temporada decembrina, con actividades diseñadas para celebrar, aprender y conectar con la naturaleza.

Lea Para Jane Fonda, dos veces ganadora del Oscar, la compra de Warner por Netflix “amenaza a toda la industria del entretenimiento”

Precisamente esta temporada se da apertura este sábado con una actividad en la que las familias podrán encender su farol de 5:00 p. m. a 6:00 p.m. en el Zoológico de Barranquilla.

Además, hasta el 8 de diciembre, habrá talleres gratuitos de decoración de faroles en diferentes estaciones distribuidas al interior del Zoológico, de 9:00 a. m. - 12:00 m y de 2:00 p. m. - 4:00 p. m.

El sábado 20 de diciembre, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., Papá Noel recibirá personalmente a los niños en una jornada llena de actividades y diversión en la que podrán tomarse fotos con él y entregarle su carta.

Aquí Lisette Malkun, la chef que sazonó platos y vidas con amor y alegría

Por otro lado, hasta el martes 23 de diciembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. , los niños encontrarán una estación especial dentro del Zoológico para escribir su carta a Papá Noel y expresar deseos para navidad.

Esta Navidad, el Zoológico invita a recorrer el mundo sin salir de Barranquilla. Con una programación especial disponible los fi nes de semana y festivos, del 9 de diciembre al 12 de enero de 2026, los visitantes podrán conocer diferentes culturas y ecosistemas para descubrir cómo se celebra esta fecha alrededor del mundo y qué enseñanzas nos deja la naturaleza en cada parada.

Además ‘Tu huella en mi vida’, un libro para comprender el duelo por una mascota

La agenda incluye actividades gratuitas como:

Pasaporte de Navidad: Cada familia recibirá un pasaporte para sellar su visita en cada estación del recorrido de 9:00 a. m. – 4:00 p. m.

América – Refugios de Navidad: Una experiencia sensorial para descubrir la importancia de los árboles como refugios de especies de 10:00 a. m. – 12:00 m.

África – Regalos de la Sabana: Taller para crear collares inspirados en la fauna africana, mientras los visitantes aprenden sobre conexiones ecológicas y cultura comunitaria de 10:00 a. m. – 12:00 m.

Asia – Un Bosque Iluminado: Diseño de faroles con fl ores y hojas prensadas, inspirados en los festivales de luz del continente asiático, de 3:00 p. m. – 4:00 p. m.

Europa – Animales de Mantequilla: Los visitantes prepararán y decorarán galletas navideñas, mientras conocen especies emblemáticas del continente europeo. De 9:00 a. m. – 4:00 p. m. (actividad con precio adicional al valor de la entrada)

Caribe Colombiano – Un Dulce de Navidad: Taller en el que los participantes aprenderán cómo se estimula el bienestar de animales como los titíes preparándoles una comida especial. De 2:00 p. m. – 3:00 p. m

“Con esta programación, el Zoológico de Barranquilla busca que niños y adultos vivan una experiencia educativa, cultural y divertida, donde la Navidad se convierta en una oportunidad para aprender, cuidar y celebrar la vida en todas sus formas. Mientras recorren el Zoo y conocen cerca de 700 animales de más de 100 especies que da cuenta de la riqueza biodiversa de Colombia y el mundo”, afirma Camila Martins, directora de Experiencias de Aprendizaje de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla.