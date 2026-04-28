El entorno del entretenimiento internacional ha centrado su atención en el anuncio del compromiso matrimonial entre el cantante y actor Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz. Según los reportes publicados por medios como Page Six y TMZ, el exintegrante de One Direction habría realizado la propuesta recientemente, compartiendo la noticia únicamente con su círculo de amistades más íntimo.

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Los rumores sobre un posible enlace cobraron fuerza la semana pasada, cuando la actriz fue captada luciendo una pieza de joyería con un diamante de gran tamaño en su dedo anular. Las sospechas se intensificaron tras la publicación de unas imágenes por parte del diario británico The Sun, en las que se observa a Styles despidiéndose de Kravitz tras visitarla en su hotel.

En dicha secuencia, mientras el intérprete se inclinaba para despedirse de su pareja, quien se encontraba dentro de un vehículo, testigos presenciales destacaron la presencia del imponente anillo, lo que confirmaría la transición de su noviazgo hacia un compromiso formal. Hasta el momento, no se ha definido una fecha para la ceremonia.

La relación entre Styles, de 32 años, y Kravitz, de 37, se hizo pública el pasado mes de agosto, cuando fueron vistos por primera vez en Roma. Posteriormente, se les captó en diversas ocasiones en ciudades como Nueva York, consolidando un vínculo que ha progresado con rapidez.

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Para Zöe Kravitz este representa su tercer compromiso matrimonial. Previamente estuvo casada con Karl Glusman y, más recientemente, mantuvo una relación con el actor Channing Tatum que finalizó a finales de 2024.

Por su parte, para el artista británico, esta es la primera vez que se encamina formalmente hacia el matrimonio.

A pesar de las noticias personales, ambos mantienen agendas laborales sumamente exigentes para los próximos meses: el ex One Direction se encuentra en plena fase de promoción de su nuevo material discográfico. Próximamente iniciará una gira internacional que lo llevará por diversos escenarios de Europa y América del Sur.

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A su vez, la actriz continúa con su labor como embajadora global de la firma Saint Laurent, además de avanzar en diversos proyectos cinematográficos y creativos que tiene actualmente en desarrollo.

Aunque la pareja ha mantenido su relación con relativa discreción desde aquel primer encuentro público en un restaurante del Soho, el anuncio de su compromiso marca un hito importante en el mundo de la farándula de este año.