La superestrella mundial ganadora del Grammy, Harry Styles, lanzó este viernes su esperado nuevo álbum, KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.

El álbum incluye el video musical de “American Girls”, dirigido por el ganador del Grammy, James Mackel.

KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. es el cuarto álbum de estudio de Harry Styles y su primer lanzamiento musical desde su álbum récord de 2022, Harry’s House, que se llevó el premio al Álbum del Año en los Premios Grammy de 2023.

El nuevo álbum de 12 canciones fue compuesto por Harry y con la producción ejecutiva de Kid Harpoon, e incluye el sencillo número 1 “Aperture”. Consulta la lista completa de canciones a continuación.

Para celebrar el lanzamiento del álbum, Netflix ofrece a los fans la primera presentación en vivo del nuevo álbum el domingo 8 de marzo a las 19:00 GMT. Sintoniza para ver el espectáculo que ofreció el viernes 6 de marzo en Manchester, Inglaterra, en su totalidad a nivel mundial.

Harry también ha lanzado tiendas temporales KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. en todo el mundo, en colaboración con American Express, con 16 locales en Ámsterdam, Atlanta, Berlín, Chicago, Houston, Londres, Los Ángeles, Miami, Nueva York, París, Phoenix, Roma, Seattle, Sídney, Tokio y Toronto. Esta tienda temporal ofrece a los fans la oportunidad de experimentar y celebrar el nuevo álbum de Harry, KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY., junto con activaciones especiales y diseños de mercancía únicos.

El próximo sábado, Harry regresará a Saturday Night Live de la NBC como presentador e invitado musical por segunda vez el 14 de marzo. Hará su esperado regreso a la escena internacional con una residencia en siete ciudades en 2026. Promovido por Live Nation, Together, Together incluirá 67 paradas en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney de mayo a diciembre.

Entre los momentos destacados de la gira se incluyen 30 espectáculos en el Madison Square Garden de Nueva York y seis noches en el estadio de Wembley. Entre los invitados especiales se encuentran Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman en fechas seleccionadas. Visita hstyles.co.uk/tour para consultar la lista completa de fechas y obtener más información.