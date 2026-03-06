Como para que no quede dudas del gran cariño y admiración de la comunidad cataquera hacia su paisano ilustre y Nobel de Literatura (1982), Gabriel García Márquez, sus coterráneos vivieron desde bien temprano, la edición número 11 del Encuentro de Cuento y Poesía ‘Tras Las Huellas de Gabo’, liderado por la Institución Educativa Departamental Elvia Vizcaíno de Todaro, lo cual se ha convertido, en un escenario artístico y literario de participación ciudadana.

Allí docentes, estudiantes, artistas de Aracataca y diferentes municipios del departamento y la región, le rinden culto a la literatura y Gabo, para consolidar y preservar en las nuevas generaciones, el amor por la lectura, y a ese gran legado que dejó a millones de seguidores el creador de la Novela más importante de todos los tiempos ‘Cien Años de Soledad’, como también ‘El Amor en los Tiempos del Cólera’, ‘El Otoño del Patriarca’, ente otros.

“No hemos terminado esta gran edición y ya estamos preparándonos para el 2027, iremos hasta los ministerios de las culturas, educación y TIC, porque el próximo año debe ser mejor; invitamos a todas las instituciones de Colombia que quieran participar, porque los 100 años de nuestro Premio Nobel deben ser sin igual”, dijo Julio Francisco Peña, Rector Institución Educativa Elvia Vizcaíno de Todaro.

Es en realidad para los cataqueros, es un verdadero honor rendir homenaje a su hijo más ilustre, a una persona que no solo en vida logró llevar el nombre de su tierra natal -Aracataca, a los más recónditos lugares del mundo, sino destacarlo, en los más impactantes titulares de los más destacados medios de comunicación a nivel mundial, que reconocen su gran aporte a la literatura, a la cultura y a la paz, porque Gabo sencillamente fue extraordinario y lo sigue siendo aún después de su muerte, un artista fabuloso en todo el sentido de la palabra, porque en lo concerniente a la narración literaria y el periodismo, !Gabo fue el mejor!

“Definitivamente esto ha sido una experiencia significativa, una cosa maravillosa, que ha contribuido, a que familias, niños, jóvenes y docentes, mejoren sus prácticas literarias y laborales a partir de incentivar a las nuevas generaciones la lectura creativa, y hoy precisamente estamos viendo un ejemplo de ello, con la realización de la décimo primera versión de nuestro Encuentro de Cuento y Poesía, ‘Tras las Huellas de Gabo’, donde también se ha notado el crecimiento intelectual y literario de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio y la región, quienes cada año vienen más pulidos a participar de este magno evento”, destacó Leonor Quesedo, licenciada en literatura y gestora del proyecto.

Según Omaris Mendoza Guerra, secretaria de desarrollo social del municipio indicó: " Hoy para Aracataca y para los cataqueros es un día de alegría y de fiesta. El evento, ha estado magnífico, y desde ya estamos hablando y planificando la versión número 12 de este importante certamen, con el que cada año rendimos tributo a nuestro Nobel; y la celebración del centenario del maestro Gabo para el próximo año en 2027, del que todavía no podemos adelantar nada, pero lo que si pueden estar seguros, es que va a retumbar a nivel mundial, porque Gabriel García Márquez no solo es el hijo ilustre de Macondo sino de Colombia entera".

¡Macondo está más vivo que nunca!

Aracataca sencillamente es arte, música, talento y cultura, por ello, entre calles polvorientas, conversatorios, y muestras literarias, la musa y las mariposas amarillas de la inspiración de su paisano ilustre, siguen revoloteando sin descanso en esta mágica tierra, demostrando que aún hay mucho por hacer, por ello, siguen trabajando con amor y pasión por aportar a su desarrollo turístico y cultural, ilusionados en una nueva oportunidad, donde los Cien Años de Soledad, queden solo en el imaginario de millones de lectores del mundo; como un simple título literario, porque en Aracataca se trabaja por lograr la llegada de los buenos tiempos, donde las oportunidades, la felicidad y el desarrollo toque las puertas, no como la mal llamada “hojarasca”, que trajo deshechos humanos, sino motivando buenos tiempos de bonanza, alegria y paz porque “Macondo Vive” por eso tienes que visitarlo.