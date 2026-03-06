Hay fiesta en Macondo. Este viernes 6 de marzo se conmemoran 99 años del natalicio del escritor más grande que ha nacido en Colombia, y uno de los de mayor prestigio en la lengua española, Gabriel García Márquez.

Gabito, quien abrió los ojos por primera vez en Aracataca, Magdalena, tierra que posteriormente se convertiría en su máxima inspiración para crear su obra cumbre Cien años de soledad, es motivo de celebración por parte de sus coterráneos en una jornada como la de hoy.

En Aracataca se desarrollará durante la mañana de hoy una serie de homenajes que incluye un encuentro literario y de poesía denominado ‘Tras la huella de Gabo’, en el que participan niños y adolescentes.

La celebración se extiende por todo el país. Del 4 al 31 de marzo, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, conmemora el natalicio del nobel colombiano Gabriel García Márquez con una programación cultural y literaria en diferentes espacios de lectura de la ciudad.

Durante este mes, las Bibliotecas Públicas, BibloEstaciones y Paraderos Paralibros Paraparques ofrecerán una agenda especial que incluye cineforos, clubes de lectura, talleres de ilustración, picnic literario y diversas actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y personas mayores.

Estas iniciativas buscan acercar a la ciudadanía a la obra y legado del escritor colombiano, así como promover la lectura, la conversación literaria y el reconocimiento de su impacto en la cultura y la literatura universal.

La Fundación Gabo compartió en sus redes sociales un oráculo con nueve premisas esenciales que condensan su mirada.

📢 Hoy, 6 de marzo, se cumplen 99 años desde el nacimiento de Gabriel José García Márquez, el escritor cataquero que revolucionó la literatura mundial con su prosa. ✨



Queremos celebrarlo contigo a través de este oráculo con 9️⃣ premisas esenciales que condensan su mirada… pic.twitter.com/0E9zoJ7BJk — CentroGabo (@CentroGabo) March 6, 2026

Un legado único

La extensa vida literaria de ‘Gabo’ supera las 50 piezas entre novelas, ensayos, teatro, discurso y escritos periodísticos de alto nivel; por lo que hay algunas de sus obras que no son tan conocidas y/o tan leídas, debido a que la atención del público se sigue centrando en sus obras magistrales y premiadas.

Pero todas y cada una de sus publicaciones tuvieron la repercusión social y cultural necesaria para encumbrarse como uno de los escritores principales del “Boom Latinoamericano” junto a autores de gran recorrido como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, entre otros.

A propósito de la conmemoración del natalicio de ‘Gabo’ compartimos algunas de sus obras menos conocida.

Cómo se cuenta un cuento / Taller de Guión de Gabriel García Márquez: Esta obra recoge sus enseñanzas sobre la creación de historias basándose en talleres desarrollados entre 1995 y 1997 pensados en guiones de cine. Allí Gabo promueve la creación colectiva, la estructura, la simplicidad y la construcción del relato con el lema “lo importante es lo que no se ve.

Los funerales de la Mamá Grande: “Estamos en Macondo y su región una vez más, entre personajes y episodios reconocibles, pero ahora caen pájaros muertos sobre el poblado, rompiendo mosquiteros y alambradas, un cura ve al diablo o afirma haber encontrado al judío errante, y visitar la tumba de un ser querido supone un riesgo impredecible. Y hay que enterrar a la Mamá Grande, soberana absoluta de este mundo, que falleció en olor de santidad a los noventa y dos años, tras haber conservado la virginidad durante toda su vida, y a cuyos funerales acude el presidente de la República y hasta el Sumo Pontífice en su góndola papal, pero también guajiros, contrabandistas, arroceros, prostitutas, hechiceros y bananeros llegados para la ocasión”.

El otoño del Patriarca: “Gabriel García Márquez declaró una y otra vez que El otoño del patriarca es la novela en la que más trabajo y esfuerzo invirtió. García Márquez construyó, en El otoño del patriarca, una maquinaria narrativa perfecta que desgrana una historia universal -la agonía y muerte de un dictador- en forma cíclica, experimental y real al mismo tiempo, en seis bloques narrativos sin diálogos, sin puntos y aparte, repitiendo una anécdota siempre igual y siempre distinta, acumulando hechos y descripciones deslumbrantes. Novela escrita en Barcelona entre 1968 y 1975”.

Doce cuentos peregrinos: “En estos doce relatos magistrales acerca de las vidas de latinoamericanos en Europa, García Márquez transmite la melancolía, tenacidad, pena y ambición que forma la experiencia del emigrante. «El esfuerzo de escribir un cuento corto es tan intenso como empezar una novela. Pues en el primer párrafo de una novela hay que definir todo: estructura, tono, estilo, ritmo, longitud y a veces hasta el carácter de algún personaje. Lo demás es el placer de escribir, el más íntimo y solitario que pueda imaginarse, y si uno no se queda corrigiendo el libro por el resto de la vida es porque el mismo rigor de fierro que hace falta para empezarlo se impone para terminarlo. El cuento, en cambio, no tiene principio ni fin: fragua o no fragua. Y si no fragua, la experiencia propia y la ajena enseñan que la mayoría de las veces es más saludable empezarlo de nuevo por otro camino, o tirarlo a la basura’”.

Ojos de perro azul: “Este relato, incluido en todas las antologías del cuento latinoamericano de nuestros días, fue la primera piedra de ese gigantesco edificio, tan imaginario como real, que terminaría fundado el espacio literario más poderoso de las letras universales de nuestro tiempo: Macondo. Esta edición incluye, además, tres nuevos cuentos: «Tubal-Caín forja una estrella», «De cómo Natanael hace una visita» y «Un hombre viene bajo la lluvia”.