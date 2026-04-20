El emblemático director de cine estadounidense Woody Allen empezará a rodar su próxima película el 5 de octubre, un filme con nombre en clave ‘Wasp 2026’ que está ambientada en la ciudad de Madrid y que cuenta con el patrocinio y financiación pública de la capital española.

Lea aquí: Muere Fernando Ávila, el gran defensor de la buena ortografía

La fecha del inicio del rodaje trascendió este lunes a los medios a través de la Consejería de Cultura madrileña, que añadió que la película, que se rodará íntegramente en la Comunidad de Madrid, incluirá el nombre de la ciudad en el título y será una herramienta para promocionar la región “en todo el mundo”.

Estas eran algunas de las condiciones a las que el Gobierno regional español supeditó la subvención para la película, que hasta donde se sabe asciende a 1,5 millones de euros.

Esta será la cinta número 51 para el cineasta, que ya ha rodado en el pasado películas que homenajean a otras ciudad internacionales, como ‘Midnight in Paris’ (2011), ambientada en la capital francesa; ‘Rifkin’s Festival’ (2020), inspirada en la ciudad española de San Sebastián, en el norte de la península; y ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008), en la capital catalana (noreste).

Poco se conoce sobre la nueva película de Allen, que la ha catalogado como una “comedia contemporánea” y que estará producida por Wanda Vision, Gravier y 3Six9 Studios.

“Estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado”, declaró el director neoyorquino a finales del año pasado en el anuncio oficial donde se confirmó el rodaje este año de la película en Madrid.

Le puede interesar: Atacante a equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ padecía un trastorno psicótico

Este patrocinio de la Comunidad de Madrid busca sacar rendimiento del denominado “turismo cinematográfico”, que lleva a los aficionados de películas y series a desplazarse a los escenarios donde se desarrollan los metrajes, con sus consiguiente desembolsos turísticos e impacto económico positivo en las localidades.