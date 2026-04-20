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Por:  Redacción Tendencias

A veces gastamos fortunas en champús de seda y esmaltes que prometen ser “fortalecedores”, olvidando que el cabello y las uñas son, en realidad, “proyectos de construcción” que ocurren dentro de nuestro cuerpo.

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Si no le das a tu organismo los materiales adecuados (nutrientes), no importa cuántas cremas uses: los cimientos serán débiles. Por eso aquí traemos un resumen estratégico de cómo alimentar su brillo natural, porque la verdadera cosmética se sirve en el plato.

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Queratina, pilar maestro

La queratina es la proteína que aporta resistencia y grosor. El cuerpo no la “come”, la fabrica a partir de aminoácidos esenciales, y estos ¿dónde se pueden encontrar? En huevos, pescados, carnes magras, legumbres, frutos secos y semillas. Sin proteína, no hay estructura, advierten los expertos.

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Los micronutrientes estrella

No basta con la proteína; necesitas los “obreros” que la ensamblen. Estos tres son los jefes de obra:

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Biotina (densidad y crecimiento): se pueden encontrar en huevos, salmón, aguacate.

Zinc (evita la caída y la fragilidad.): se pueden encontrar en semillas de calabaza, mariscos, sésamo.

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Hierro (oxigenación de la raíz y firmeza): lentejas, espinacas, mejillones.

Menú “Rescate Capilar”

Si quiere ir al grano, estas combinaciones son consideradas por los dietistas como “bombas de nutrientes”:

  1. Bol de lentejas con espinacas y huevo: hierro vegetal + biotina + zinc. Es el combo perfecto para la renovación celular.
  2. Brochetas de salmón y mejillones con sésamo: ácidos grasos para el brillo + hierro para la resistencia.

Los 7 superalimentos de temporada

Para que su lista de compras sea un tratamiento de belleza, asegúrese de incluir estos siete:

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  • Cebolla morada (azufre): el azufre es el “pegamento” de la queratina. Ayuda a que el pelo no se rompa y las uñas no se descamen. Tip: consúmala cruda o encurtida.
  • Zanahoria (betacarotenos): se convierte en Vitamina A, esencial para que el cuero cabelludo produzca el sebo justo para que el pelo brille sin ser graso.
  • Fresones (vitamina C): vital para fabricar colágeno, que fortalece el folículo donde nace el cabello.
  • Ajo (alicina): un protector contra el estrés oxidativo que mantiene las células jóvenes y productivas.
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  • Naranja (bioflavonoides): mejora la microcirculación. Si la sangre llega bien a la punta de los dedos y al cuero cabelludo, los nutrientes también.
  • Níspero (silicio): un mineral poco conocido pero clave para la elasticidad de los tejidos (gracias al colágeno y elastina).
  • Kiwi (vitamina E): el guardián del brillo. Protege las células de los folículos para que el pelo no se apague.

Recuerde que los resultados no son mágicos ni inmediatos. El cabello y las uñas que ve hoy se formaron hace semanas; lo que coma hoy, lo lucirá en un par de meses.