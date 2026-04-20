A veces gastamos fortunas en champús de seda y esmaltes que prometen ser “fortalecedores”, olvidando que el cabello y las uñas son, en realidad, “proyectos de construcción” que ocurren dentro de nuestro cuerpo.

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Si no le das a tu organismo los materiales adecuados (nutrientes), no importa cuántas cremas uses: los cimientos serán débiles. Por eso aquí traemos un resumen estratégico de cómo alimentar su brillo natural, porque la verdadera cosmética se sirve en el plato.

Queratina, pilar maestro

La queratina es la proteína que aporta resistencia y grosor. El cuerpo no la “come”, la fabrica a partir de aminoácidos esenciales, y estos ¿dónde se pueden encontrar? En huevos, pescados, carnes magras, legumbres, frutos secos y semillas. Sin proteína, no hay estructura, advierten los expertos.

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Los micronutrientes estrella

No basta con la proteína; necesitas los “obreros” que la ensamblen. Estos tres son los jefes de obra:

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Biotina (densidad y crecimiento): se pueden encontrar en huevos, salmón, aguacate.

Zinc (evita la caída y la fragilidad.): se pueden encontrar en semillas de calabaza, mariscos, sésamo.

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Hierro (oxigenación de la raíz y firmeza): lentejas, espinacas, mejillones.

Menú “Rescate Capilar”

Si quiere ir al grano, estas combinaciones son consideradas por los dietistas como “bombas de nutrientes”:

Bol de lentejas con espinacas y huevo: hierro vegetal + biotina + zinc. Es el combo perfecto para la renovación celular. Brochetas de salmón y mejillones con sésamo: ácidos grasos para el brillo + hierro para la resistencia.

Los 7 superalimentos de temporada

Para que su lista de compras sea un tratamiento de belleza, asegúrese de incluir estos siete:

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Cebolla morada (azufre): el azufre es el “pegamento” de la queratina. Ayuda a que el pelo no se rompa y las uñas no se descamen. Tip: consúmala cruda o encurtida.

el azufre es el “pegamento” de la queratina. Ayuda a que el pelo no se rompa y las uñas no se descamen. Tip: consúmala cruda o encurtida. Zanahoria (betacarotenos): se convierte en Vitamina A, esencial para que el cuero cabelludo produzca el sebo justo para que el pelo brille sin ser graso.

se convierte en Vitamina A, esencial para que el cuero cabelludo produzca el sebo justo para que el pelo brille sin ser graso. Fresones (vitamina C): vital para fabricar colágeno, que fortalece el folículo donde nace el cabello.

vital para fabricar colágeno, que fortalece el folículo donde nace el cabello. Ajo (alicina): un protector contra el estrés oxidativo que mantiene las células jóvenes y productivas.

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Naranja (bioflavonoides): mejora la microcirculación. Si la sangre llega bien a la punta de los dedos y al cuero cabelludo, los nutrientes también.

mejora la microcirculación. Si la sangre llega bien a la punta de los dedos y al cuero cabelludo, los nutrientes también. Níspero (silicio): un mineral poco conocido pero clave para la elasticidad de los tejidos (gracias al colágeno y elastina).

un mineral poco conocido pero clave para la elasticidad de los tejidos (gracias al colágeno y elastina). Kiwi (vitamina E): el guardián del brillo. Protege las células de los folículos para que el pelo no se apague.

Recuerde que los resultados no son mágicos ni inmediatos. El cabello y las uñas que ve hoy se formaron hace semanas; lo que coma hoy, lo lucirá en un par de meses.