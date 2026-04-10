El cabello es uno de los atributos más importantes del cuerpo de una persona.

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El cuidado del cabello lo asocian a que únicamente tiene que ser con champús o mascarillas. Pero, lo que no saben es que un factor clave que suele pasar desapercibido es la temperatura del agua.

Este detalle cotidiano puede marcar una gran diferencia en la salud capilar.

Pexels El cuidado del cabello lo asocian a que únicamente tiene que ser con champús o mascarillas. Pero, lo que no saben es que un factor clave que suele pasar desapercibido es la temperatura del agua.

Expertos en peluquería coinciden en que el equilibrio es fundamental. Es decir, lavar el cabello con agua tibia permite eliminar la suciedad y activar correctamente los productos, mientras que un enjuague final con agua fría ayuda a mejorar el brillo y la textura.

Asimismo, el estilista Antonio Breu, conocido en redes como @soyantonioabreu, advierte que el uso constante de agua muy caliente puede debilitar la fibra capilar, provocando resequedad y pérdida de vitalidad.

Según explica, aunque el calor facilita la absorción de tratamientos, su exceso termina afectando negativamente la estructura del cabello.

Además, el contraste con agua fría no solo sella la cutícula, sino que también estimula la circulación, lo que contribuye a un aspecto más saludable.

También el medio La Nación indicó que el peluquero Ramón Santiago sugiere lavar el cabello con temperaturas entre 30 y 40 °C para lograr una limpieza efectiva sin dañarlo, y finalizar con agua fría entre 10 y 20 °C para reducir el frizz y potenciar el brillo.

Este consejo resulta especialmente importante en cabellos teñidos porque el agua caliente abre la cutícula, facilitando la pérdida de pigmento. Por eso, optar por temperaturas más bajas ayuda a conservar el color por más tiempo.