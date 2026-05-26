La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 11 de cárcel al excongresista Musa Besaile Fayad por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el ‘cartel de las regalías’.

Las investigaciones dieron cuenta de que el exparlamentario fue una de las cabezas de la denominada estructura criminal que desfalcó el departamento de Córdoba con el único propósito de pagar favores.

“El rol de Musa Besaile en la estructura criminal lo sitúa en su cúpula, desde donde orquestó junto con el exmandatario regional la defraudación patrimonial del Estado”, se lee en el fallo.

El alto tribunal encontró que la fuente de financiación de la estructura eran los “recursos públicos que correspondían al departamento de Córdoba del Sistema General de Regalías y los provenientes del Sistema General de Participaciones”.

El entramado de corrupción era el que decidía cómo se repartían los puestos importantes en las entidades estatales y cómo se repartían los porcentajes de los sobornos para que contratos fueran adjudicados al departamento de Córdoba.

Por estos hechos, Besaile fue condenado por los delitos de peculado por apropiación en modalidad de delito continuado como coautor interviniente, en concurso de dos punibles, y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en calidad de cómplice, en concurso de cuatro punibles.

Además, el excongresista tendrá que pagar al departamento de Córdoba $19.261 millones de pesos por daños y perjuicios.

Ya en 2024 el exsenador Besaile había sido condenado por su participación en otro escándalo, el conocido como el ‘Cartel de la Toga’ y sus vínculos con la parapolítica, a casi 7 años de prisión y obligado a pagar dos sanciones multimillonarias. La pena fue dada a conocer por la sala de primera instancia del alto tribunal.

Puntualmente, Besaile fue condenado a 81 meses y 20 días de prisión y 3 días de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La multa impuesta fue de $415,268.652 a favor del tesoro nacional del Ministerio de Justicia; y otra de $1.545,608.310 a favor del departamento de Córdoba.