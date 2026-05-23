La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional en el departamento de Córdoba ratificó que mantendrá hasta el 31 de mayo de este 2026 el esquema de acompañamiento de dos uniformados para la líder Adriana Gandía Vásquez que fue víctima en las últimas horas de un atentado a balazos.

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Ese esquema de protección ella lo tiene por su condición de excandidata a las curules de paz, pero debido a lo que le ocurrió en el sur de Córdoba, la Unidad Nacional de Protección (UNP), confirmó además la asignación inmediata de una nueva unidad para resolver la vacante del escolta anterior y de esta manera garantizar su seguridad mientras evalúan el reforzamiento definitivo.

Estas fueron algunas de las conclusiones que dejó el consejo de seguridad efectuado en el municipio de Montelíbano y que fue acompañado por la gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Interior y Participación Ciudadana, que como Estado se comprometió a gestionar de manera prioritaria una valoración y consulta especializada para la lideresa Adriana Gandía, mientras que el municipio de Montelíbano le brindará atención psicosocial a la gobernadora indígena Arnulfa Pérez.

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También le solicitaron a la Sijín avanzar con celeridad en la realización del examen médico-legal correspondiente de la líder Adriana, e instan a la Policía y a la Fiscalía a asumir con rigurosidad las investigaciones penales para esclarecer los móviles del ataque y prevenir futuras situaciones de riesgo en la subregión.

En el consejo extraordinario de seguridad participaron las autoridades político-administrativas y la Fuerza Pública, con excepción de la Fiscalía General de la Nación.